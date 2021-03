Sucesos Detenida una cuidadora tras desaparecer 20.000 euros y joyas de un matrimonio jueves 04 de marzo de 2021 , 10:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Son octogenerios, un hombre con sordera parcial y su mujer con Alzheimer





Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a la cuidadora de una pareja de octogenarios, quien empeñó varias joyas propiedad del matrimonio e hizo reintegros por cantidad de 20.000 euros.



Los hechos han tenido una continuidad en el tiempo de tres años. La pareja de 89 y 86 años respectivamente, debido a su avanzada edad y al Alzheimer que uno de ellos padece, decidieron contratar los servicios de una cuidadora para que les ayudase con las tareas diarias.



Una vez que la cuidadora se ganó la confianza de los ancianos, logró que los mismos le facilitasen las claves de seguridad bancarias, y de este modo poder efectuar reintegros sin la compañía de alguno de ellos.



Fue la denuncia de uno de los hijos del matrimonio quien puso a la Policía Nacional en Almería sobre la pista de este delito, al descubrir como los ahorros de sus padres habían desaparecido hasta encontrarse la cuenta en números rojos. Desde el verano del año 2019, la detenida materializó reintegros por importes de 500 euros, hasta alcanzar el pasado mes de febrero la cantidad de 20.000 euros.



Asimismo, y puesto que el matrimonio echó en falta también dos cadenas de oro y unos pendientes también de oro, los investigadores de la Policía Nacional lograron probar que los mismos habían sido empeñados por la arrestada en un establecimiento de compra venta de oro.





Plan Mayor Seguridad

Desde la Comisaría de Policía de Almería se está en continuo contacto con las personas mayores y vulnerables, a través de las asociaciones de vecinos, centros de mayores y residencias. Actualmente y por medio de comunicaciones por escrito, se están difundiendo consejos para evitar que nuestros mayores sean víctimas de esta tipología delictiva. La implementación del Plan Mayor Seguridad tiene como objetivo la erradicación de los delitos en los cuáles las personas mayores y vulnerables, sean víctimas de hurtos, robos y estafas.



La arrestada de 52 años de edad y nacionalidad española, ha pasado a disposición judicial acusada de un delito de hurto y otro de estafa.

