Detenido arrancando la puerta de un almacén en Calle Arco de Almería para robar domingo 11 de julio de 2021 , 11:51h

Una llamada al 091 alertó a los agentes, que de inmediato se trasladaron al lugar y detuvieron al ladrón



Agentes de la Policía Nacional en Almería, han detenido a un hombre por un delito de robo con fuerza en las cosas.



A altas horas de la madrugada del pasado día 4, un vecino de la zona observó como un varón estaba forzando la puerta de acceso a un almacén.



De inmediato llamó al Centro CIMACC 091, y varias patrullas policiales se desplazaron hasta el lugar, dónde pudieron comprobar cómo la puerta de acceso al almacén se encontraba arrancada y tirada en el suelo.



Los agentes accedieron al interior del recinto donde localizaron a un hombre que portaba encima una pequeña caja de caudales, procediendo a su identificación y posterior detención por un delito de robo con fuerza en las cosas.



La colaboración ciudadana y la rápida actuación de los agentes de la Comisaría Provincial de Policía Nacional han sido cruciales para la frustración del robo y la detención del autor.



El detenido, al que le constan varios antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, ha pasado a disposición Judicial, acusado de un delito de robo con fuerza en las cosas.



