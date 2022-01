Sucesos Detenido con 150 bellotas de hachís en los intestinos lunes 17 de enero de 2022 , 13:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional en El Ejido ha detenido a un “mulero” que realizaba el trayecto Melilla-Almería Agentes de la Policía Nacional en El Ejido han detenido a un hombre por un delito contra la salud pública. Agentes de la Comisaría Provincial de El Ejido tuvieron conocimiento que un varón estaba realizando numerosos viajes desde Almería a Melilla, donde permanecía pocas horas, y que a la vuelta pudiese estar introduciendo sustancias estupefacientes en el país, concretamente en El Ejido. La investigación se centró en el seguimiento de esta persona, el cual realizó el pasado día 9 un viaje Melilla-Almería vía aérea, trasladándose posteriormente en un vehículo hasta la localidad de El Ejido. Los agentes encargados de la investigación interceptaron el vehículo, identificando a esta persona. Al mismo se le practicaron pruebas radiológicas ante los indicios de que pudiera portar en en sus cavidades interiores sustancias estupefacientes, confirmando éstas la existencia de cuerpos extraños en su interior. El hombre quedó ingresado en el Hospital bajo custodia policial, dado el peligro que conlleva tener alojadas sustancias estupefacientes en el cuerpo. Finalmente llevaba alojadas en sus intestinos 150 bellotas de hachís, por lo que se procedió a su detención por un delito contra la salud pública. El detenido, de 38 años, ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número DOS de El Ejido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

