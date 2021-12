Sucesos Detenido después de tres emses robando cobre de farolas de San Juan de los Terreros martes 28 de diciembre de 2021 , 12:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los daños están valorados en 10.000 euros La Guardia Civil de Almería ha detenido a un varón de 20 años como autor de un robo continuado de cableado eléctrico público en la urbanización Mar de Pulpí, en San Juan de los Terreros, durante los últimos tres meses. Además, el joven causó daños en numerosas farolas por valor de 10.000 euros. La investigación se inició a comienzos del pasado mes septiembre con las denuncias de varios vecinos del recinto. Después de realizar una inspección ocular del lugar de los hechos y emplear medios tecnológicos propios, los agentes analizaron la información recabada y localizaron a un testigo presencial de unos de los hurtos. Con la ayuda de esta persona, pudieron identificar y detener al autor de los robos. Un aviso público del Ayuntamiento de Pulpí y la Guardia Civil a través de los medios de comunicación y de sus canales digitales estimuló la colaboración ciudadana, que fue clave para esclarecer el delito. Al detenido se le ha imputado un delito de robo continuado de cableado eléctrico en el alumbrado público y ha sido puesto a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Huercal-Overa. La investigación continúa abierta a la espera de identificar al receptor del cobre robado. Esta detención es el resultado de las actividades que desarrolla la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana frente a los delitos contra el patrimonio dentro del plan integral de lucha contra la delincuencia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

