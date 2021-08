Sucesos Detenido el autor de un apuñalamiento tras un año de búsqueda martes 10 de agosto de 2021 , 18:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El detenido es buscado por la Guardia Civil de Almería desde marzo del año pasado tras herir gravemente a una persona al clavarle un cuchillo.



La Guardia Civil de Almería, en el desarrollo de la operación “Ledipu” detiene recientemente en el municipio de Roquetas de Mar (Almería), al autor de un apuñalamiento con resultado de lesiones graves cometido en el mes de marzo del pasado año.



La investigación comienza en el mes de marzo de 2020 cuando una persona, de 20 años comunica a la Guardia Civil de Almería mediante denuncia que, durante una discusión (a causa de un mechero) en su domicilio de Roquetas de Mar (Almería), ha sido herida gravemente con un cuchillo.



Los agentes inician la investigación, contando solamente con la declaración y descripción de la víctima, y una fotografía del autor que aporta, tres meses después de interponer la denuncia.



Las dificultades que los investigadores encuentran para la localización del autor, las medidas que este toma para pasar desapercibido y evitar su identificación y el hecho de que la víctima traslade su domicilio fuera de Almería y no pueda aportar más datos a la investigación, no impide que los agentes encargados de la investigación tengan resultado positivo en su empeño por localizar al autor.



El pasado mes de julio, los mismos agentes encargados de la investigación, localizan en el municipio de Roquetas de Mar a una persona indocumentada cuyos rasgos físicos coinciden con el autor del apuñalamiento, por lo que se traslada a dependencias oficiales y se procede a su plena identificación.



Finalmente y como resultado de la operación “Ladipu”, la Guardia Civil coteja la fotografía y demás datos aportados por la víctima con el identificado, dando resultado positivo, por lo que se procede a su inmediata detención como autor de un delito de lesiones graves.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con el detenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº. 2 de Roquetas de Mar (Almería).

