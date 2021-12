Sucesos Detenido en Almería para ser extraditado a Marruecos por delito de Inmigración clandestina viernes 31 de diciembre de 2021 , 09:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a un hombre de origen marroquí, a quien le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega por las autoridades de Marruecos. El arresto se llevó a cabo en la Estación de Autobuses de Almería, con motivo de la identificación de personas y viajeros que lleva a cabo la Policía Nacional de manera aleatoria, al estar activo el nivel de alerta terrorista cuatro. Los agentes comprobaron a través de la Oficina Central Nacional de Interpol de la División de Cooperación Internacional de Madrid, como la orden de extradición estaba en vigor. Ésta se encontraba motivada, por la comisión de un delito de Inmigración Clandestina, Organización, Asociación o Grupo Delictivo, cometido en Tánger el 17 de julio del año pasado por el detenido, el cual lleva aparejado el cumplimiento de una de prisión de 20 años. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número Tres de la Audiencia Nacional, para ser oído en declaración. Cooperación policial internacional Gracias al fluido intercambio de información entre la Policía Nacional con otros cuerpos policiales de 62 países, se mantienen constantes contactos con la Oficina Central de INTERPOL–Madrid, SIRENE–España y EUROPOL. Además, labor de cooperación policial que se desarrolla en el ámbito internacional con los Oficiales de Enlace de los países extranjeros acreditados en España, hace posible una eficaz explotación operativa de los datos de que disponen, para así lograr el arresto de los prófugos internacionales. Detenidos 12 fugados internacionales En lo que va de año, la Policía Nacional en la provincia de Almería, ha localizado y detenido a 12 fugitivos con Órdenes Europeas de Detención y Entrega en Almería, El Ejido, Roquetas de Mar y Berja, nacionales de Rumanía, Marruecos, Albania, e Italia, los cuáles eran reclamados por los delitos de tráfico de seres humanos, tentativa de homicidio, tráfico de drogas, falsedad documental y receptación de efectos robados. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.