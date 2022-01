Sucesos Detenido en Almería un checo buscado por estafar 6.000 euros en su país miércoles 26 de enero de 2022 , 12:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tenía pendiente el cumplimiento de una pena de prisión por haber cometido los delitos de fraude y malversación Agentes de la Policía Nacional han detenido en Laujar de Andarax a un prófugo, que estaba siendo buscado por las autoridades checas, para cumplir una pena de prisión de dos años y seis meses. El intercambio de información que brinda la red ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams – Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos), informó a la Policía Nacional en Almería, acerca de indicios que hacían creer de la existencia de un fugitivo de origen checo, refugiado en la provincia. La labor policial fue cercando al prófugo, quedando circunscrito su paradero a las localidades de Alcolea y Laujar de Andarax, dónde finalmente pudo ser arrestado el pasado día 24 de enero, cuando se encontraba en una finca agrícola. Fraude por valor de 142.000CZK El arrestado de 51 años de edad, estaba siendo buscado por la Corte del Distrito de Benesov, para dar cumplimiento a su ejecutoria T180/2012, por la cual había condenado al fugitivo al cumplimiento de una pena privativa de libertad de dos años y medio, por haber cometido un delito recogido en el artículo 250 del Código Penal Checo. Entre los meses de enero a septiembre del año 2008, el reclamado obtuvo en dos ocasiones dinero por cantidad equivalente a 142.000 coronas checas –unos 6.000 euros-, a sabiendas que no iba a devolverlo, incurriendo en el delito de fraude y malversación. A disposición de la Audiencia Nacional Durante la mañana del día de hoy, el detenido que responde a las iniciales de P.S., pasará a disposición del Juzgado Central número Dos de la Audiencia Nacional, dando así cumplimiento a la Orden Europea de Detención y Entrega. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

