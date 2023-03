Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Detenido por agredir sexualmente a un menor con el que contactó en un videojuego viernes 17 de marzo de 2023 , 14:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un joven de 23 años ha sido arrestado por la Policía Nacional en Barcelona por presuntamente haber agredido sexualmente a un menor en Almería. Según las investigaciones, el contacto entre ambos se estableció a través de un videojuego. Según las fuentes, el sospechoso habría logrado establecer una relación de confianza con un joven de 14 años para intercambiar imágenes de contenido sexual. Además, se trasladó desde Barcelona hasta Almería para tener un encuentro sexual con él. La Comisaría Provincial ha informado que, después de que la víctima denunciara los hechos, el agresor intentó chantajearla emocionalmente y amenazarla para que reconsiderara su denuncia. Durante un registro domiciliario, se encontró una gran cantidad de material pedófilo en el ordenador del detenido, el cual está pendiente de análisis. Debido a esto, los investigadores no descartan la posibilidad de que haya más víctimas. A mediados de febrero, se comenzó una investigación en Almería después de que un menor presentara una denuncia. Según el menor, un hombre de 23 años que vive en la provincia de Barcelona lo contactó a través de un videojuego. La denuncia presentada detalló que el agresor ganó la confianza de la víctima y las conversaciones se volvieron más íntimas. La víctima afirmó que intercambiaron imágenes sexuales a través de una aplicación de mensajería instantánea y otras redes sociales. Después de analizar el teléfono móvil del menor, se encontraron varias pruebas gráficas que confirmaban su testimonio. Se descubrió que el detenido había ganado la confianza de la víctima y le había hecho varios regalos. A pesar de saber que era menor de edad, le pidió tener relaciones sexuales. Hubo un encuentro en persona entre ellos en un hotel de Almería, y el autor del incidente viajó más de 800 kilómetros para llegar allí. La Comisaría Provincial ha informado que el presunto agresor del menor empezó a chantajearlo emocionalmente a través de su círculo más íntimo después de que el menor presentara una denuncia. El objetivo era que reconsiderara la denuncia. Además, amenazó al menor con denunciarlo por haberse aprovechado de una persona con discapacidad. El agresor también se hizo con los contactos de la madre y el hermano de la víctima y llegó a contactarlos con la misma finalidad. A comienzos de marzo, las autoridades, con la ayuda de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, llevaron a cabo una búsqueda en el hogar del sospechoso donde encontraron varios dispositivos digitales que contenían datos importantes para la investigación. Se han encontrado nuevos indicios de delitos ya denunciados y también un nuevo delito de posesión de pornografía infantil en el ordenador del sospechoso. Durante el registro, se incautaron siete discos duros, un teléfono móvil, un ordenador portátil y una tarjeta SIM. La autoridad judicial debe autorizar el análisis de la información encontrada en estos dispositivos electrónicos. La Policía Nacional no descarta la posibilidad de que el investigado haya cometido otros delitos similares que aún no han sido denunciados, y también podría haber más víctimas involucradas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

