Detenido por reiterados robos en un colegio de Las Norias viernes 07 de enero de 2022 , 12:39h Los agentes, además de esclarecer los hechos y detener al autor, recupera la mayoría de los objetos sustraídos La Guardia Civil de Almería, en una reciente investigación, ha esclarecido la sustracción de diverso material informático que había sido hurtado en un centro de enseñanza del municipio de Las Norias de Daza, El Ejido (Almería) y ha detenido a una persona como autor de un delito de continuado de hurto y otro de estafa. Esta actuación está enmarcada dentro de las labores investigativas que la Guardia Civil de Almería realiza para el esclarecimiento y persecución de los delitos cometidos contra el patrimonio a lo largo de toda la provincia. La investigación comienza a finales del pasado mes de noviembre cuando una trabajadora de un centro de enseñanza del municipio de Las Norias de Daza, El Ejido interpone una denuncia en dependencias oficiales de la Guardia Civil, en la que comunica que ha sido víctima de la sustracción de un ordenador portátil en el centro donde trabaja. La perjudicada, también hace referencia a que el ordenador se encuentra en un establecimiento de compra-venta de la localidad de El Ejido (Almería). Los Agentes realizan diversas indagaciones hasta determinar quien vendió el ordenador en el establecimiento, una vez identificado al vendedor, comprueban que este, lleva vendiendo objetos informáticos en el mismo compra-venta desde 2018 y que en su mayoría se trata de material informático procedente del centro. Además del Ordenador portátil y un disco duro ya anteriormente recuperado por otro empleado del centro educativo, la Guardia Civil tras proceder a la detención del autor de los hechos, recupera otros 4 monitores y 5 CPUs de sobremesa. Finalmente, como resultado de la investigación, se procede a la detención de un varón de 43 años como autor de un delito de continuado de hurto tras haber sustraído diverso material informático de un centro de enseñanza, de igual manera, también es detenido como autor de un delito de estafa al existir otra denuncia del propietario del establecimiento de compra-venta que había pagado la cantidad de 140 euros al autor de los hechos por los productos que supuestamente eran de su propiedad y estaban libres de cargas. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con el detenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de El Ejido (Almería).

