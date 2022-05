Sucesos Ampliar Detenidos cinco patrones de pateras que cobran a 3.000 euros el pasaje martes 17 de mayo de 2022 , 13:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Todos ellos de origen argelino, manejaron en exclusividad los sistemas de navegación y orientación de las embarcaciones Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a cinco ciudadanos argelinos, quienes patronearon cuatro embarcaciones desde las costas de Argelia hasta que fueron rescatados a pocas millas de las costas de Almeria. Dos embarcaciones avistadas por varios barcos de pesca Durante las mañanas de los días 2 y 8 de mayo, varios barcos de pesca que se encontraban faenando en el mar de Alborán, comunicaron el avistamiento de dos embarcaciones a la deriva con varios inmigrantes a bordo. En la primera de ellas, un bote de cuatro metros de eslora por dos de manga y un motor fueraborda de 25 caballos, viajaban 14 hombres y una mujer de origen marroquí, quienes por problemas mecánicos se mantuvieron a la deriva durante 32 horas, hasta que fueron rescatados a 13 millas náuticas de Cabo de Gata. En la segunda embarcación avistada en las coordenadas 36º44.6 N / 002º 01,6 W, viajaban 16 ciudadanos sirios y uno argelino. Los primeros atravesaron Irak, Libia y Argelia por vía terrestre tras pagar la cantidad de 3.500 dólares, más otros 3.000 euros por realizar la travesía marítima desde la costa de Argelia hasta Almería. Otros tres pateristas más detenidos Las otras dos pateras fueron avistadas una de ellas en la Playa del Cantal de Mojácar y la otra a 43 millas náuticas al este de la Punta Polacra. El pasado día 3 de mayo, dos ciudadanos argelinos fueron detenidos por la Policía Nacional en Almería, acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al ser los encargados de patronear una embarcación de fibra de 4.5 metros de eslora por 1.5 de manga, y un motor de 115 caballos. En su interior viajaban 15 ciudadanos sirios, quienes pagaron el equivalente a 80.000 dinares -unos 4.000 euros-, por realizar el viaje que duró 8 horas, desde la playa de Sidi el Haj en Argelia, hasta que fueron interceptados ya en la playa del Cantal en Mojácar. Durante la madrugada del pasado día 9 de mayo, y a 43 millas náuticas al este de la Punta Polacra, fue rescatada otra embarcación de fibra con 13 hombres y dos mujeres, de nacionalidades de Siria y Argelia. En esta ocasión, partieron desde la playa de Ain el Turk en Argelia, y tras seis horas de viaje se quedaron sin combustible, permaneciendo a la deriva durante 40 horas hasta que fueron rescatados por Salvamento Marítimo. En todos los casos, la investigación policial determinó que los cinco arrestados de origen argelino, fueron los únicos encargados de manejar los sistemas de navegación y orientación de las pateras, así como de repostar los motores y achicar el agua que iba entrando. Los cinco detenidos han pasado a disposición judicial acusados de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros recogidos en el artículo 318 bis del Código Penal, habiendo decretado la autoridad judicial el ingreso en prisión de todos ellos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

