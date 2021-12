Sucesos Detenidos dos jóvenes por cometer siete delitos en una semana en Roquetas jueves 09 de diciembre de 2021 , 12:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los autores de los hechos eran dos varones de 31 y 22 años y contaban con numerosos antecedentes por delitos similares. Se les imputan cuatro delitos de robo con violencia y dos de hurto La Guardia Civil dentro del marco de la Operación “Barkian” ha detenido a dos varones de 31 y 22 años, como presuntos autores de cuatro delitos de robo con violencia y dos de hurto y uno de daños cometidos entre finales de octubre y principios de noviembre en la localidad almeriense de Roquetas de Mar y ha recuperado los distintos objetos robados. La Guardia Civil inició esta investigación el pasado 29 de octubre cuando el responsable de un supermercado de La Mojonera denunció que le habían sustraído la caja registradora y provocado cuantiosos daños en su establecimiento. Al día siguiente, fue denunciado otro robo en un bar del municipio de Roquetas de Mar. Los agentes consiguen encauzar la operación cuando, una semana después, tienen conocimientos de varios robos con violencia en la misma localidad. En concreto reciben la denuncia de cuatro robos con violencia que presentan un modus operandi similar: dos individuos eligen a víctimas que portan de forma visible algún objeto de valor y, mientras uno de ellos espera en el asiento del conductor de un vehículo arrancado, el otro le arrebata el objeto de un fuerte tirón y ambos huyen en el automóvil a gran velocidad. La Guardia Civil realiza diferentes gestiones hasta identificar el vehículo que utilizaron los autores en los hechos. Dos días después del último robo, los agentes localizan el automóvil, en cuyo interior se encuentran dos personas que coinciden con las descripciones aportadas por las víctimas en sus denuncias. Además, cuando proceden al registro del vehículo, encuentran en él varios de los objetos robados, entre ellos un bolso de la marca Louis Vuitton valorado en 2.700 euros, gafas y teléfonos móviles de alto valor. Finalmente, después de contrastar toda la información, los agentes proceden a realizar acta de reconocimiento fotográfico, donde la víctima identifica y reconoce plenamente y sin ningún género de dudas a los autores de los hechos, por lo que finalmente como resultado de la investigación se procede a la detención de dos varones de 31 y 22 años, como presuntos autores de un cuatro delitos de robo con violencia, dos delitos de hurto y uno de daños. Esta detención se enmarca dentro de las actividades desarrolladas por la Guardia Civil, durante los servicios de seguridad ciudadana, realizados en el poniente almeriense, para prevenir y evitar los diferentes robos, proporcionando una rápida respuesta a los hechos delictivos cometidos en este ámbito. Las diligencias instruidas junto a los detenidos, han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Roquetas de Mar (Almería) Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

