Detenidos por cobrar premios de Lotería robada a un vendedor de la ONCE

La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la operación 'SORTITIO', ha detenido a una pareja compuesta por un hombre de 30 años y una mujer de 28 que robaron 120 cupones y 22 libros de rascas en la vivienda de un vendedor de la ONCE en la localidad de Adra. Los autores de los hechos cobraron unos 800 euros de varios boletos premiados en distintos establecimientos de la zona del Poniente almeriense. La investigación se inició a raíz de la denuncia del empleado de la ONCE, a cuyo domicilio, situado en una primera planta, accedieron los dos detenidos por una ventana. Allí sustrajeron lotería por valor de 1.450 euros. Los agentes comprobaron varios establecimientos de venta de lotería de diferentes municipios donde los autores de los hechos habían cobrado varios premios. Como resultado de estas gestiones, la Guardia Civil logró identificar a la pareja, que había tratado de no levantar sospecha acudiendo a diferentes establecimientos para cobrar los premios de los cupones sin llegar a entregar la totalidad de los boletos sustraídos. Los dos detenidos han sido acusados de un delito de robo con fuerza y otro de estafa y, junto con las diligencias, han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja (Almería). Hurto de un remolque En otra operación desarrollada de forma independiente también en la localidad de Adra, la Guardia Civil ha investigado a un varón de 35 años por el hurto de un remolque agrícola y su posterior compra-venta. El propietario del vehículo denunció el robo tras reconocerlo en la demarcación de La Curva, en el municipio abderitano. Los agentes consiguieron localizar el remolque y recuperarlo para devolverlo a su propietario. Seguidamente realizaron gestiones para identificar a la persona que lo estaba utilizando en ese momento, que aseguró haberlo cogido prestado. Poco después confesó a los investigadores que lo había adquirido y que disponía de un contrato de compra-venta. La Guardia Civil comprobó que el vendedor que aparecía en el contrato no coincidía con el verdadero propietario del remolque y que el detenido había utilizado los datos de una persona ajena a los hechos como vendedor en los documentos de compra-venta. El investigado, que contaba con antecedentes por delitos similares, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja (Almería) junto a las diligencias.

