Almería Día Mundial de Acción por los Trastornos Alimentarios jueves 03 de junio de 2021 , 07:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



La Delegación de Salud y Familias en Almería participa en los actos del 2 de junio , Día Mundial de Acción por los Trastornos Alimentarios. El delegado Juan de la Cruz Belmonte junto a trabajadores de la Delegación territorial se han puesto el lazo morado, símbolo de esta jornada, para visibilizar los problemas que sufren las personas que padecen este trastorno de la alimentación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.