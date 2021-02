Capital Diego Cruz visita la nueva Oficina Municipal de La Cañada viernes 19 de febrero de 2021 , 16:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Cultura y Educación ha estado acompañado por el director del Ceper 500 Viviendas y la jefa de estudios Tras recepcionarse la obra de la nueva Oficina Municipal Periférica de La Cañada la pasada semana, el concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, ha visitado hoy las instalaciones para avanzar en la puesta en funcionamiento de la Escuela de Adultos del barrio que irá ubicada en este edificio. Durante la visita ha estado acompañado por el director del Centro de Educación Permanente 500 Viviendas (CEPER), Trino Tortosa, donde queda adscrita la Escuela de Adultos, y a la jefa de estudios, Lola Almécija. En la reunión se han comprobado las excelentes instalaciones y las necesidades de mobiliario, y se han estudiado los plazos para la incorporación del personal docente y los alumnos al nuevo edificio. El concejal Diego Cruz afirma que “estamos en permanente contacto con el director del CEPER 500 Viviendas para incorporar los antes posible a los alumnos a este edificio municipal de La Cañada, mientras siguen con sus clases provisionalmente en el colegio Sol de Portocarrero de El Alquián. La visita ha sido muy positiva y la Escuela de Adultos de La Cañada abrirá de manera inminente”, ha reiterado. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

