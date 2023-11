Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Digitalización de Ayuso en mantillas José Luis Heras Celemín Más artículos de este autor Por miércoles 08 de noviembre de 2023 , 11:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El decreto 198/2021, de 3 de agosto, del Consejo de gobierno de la CAM muestra la atención del Gobierno, de Diez Ayuso por la ‘digitalización’, que encarga a la Consejería de Administración Local y Digitalización, para resaltar y dar prioridad a dos ‘objetivos fundamentales’: Administración Local y Digitalización. Eran los primeros pasos. Dos años después, parte objetivos, crea la Consejería Digitalización y nombra un consejero con el decreto 42/2023, de 23 de junio: Es el ingeniero en Telecomunicaciones Miguel López-Valverde. El 4 de septiembre, éste dice que el objetivo es “convertirnos en la región de referencia digital de Europa”. En octubre, en entrevista a Buenos Dias, añade: “Que Madrid sea un foco de inversión y digitalización y generemos talento” Pendientes del pandemonium Sánchez buscando socios para investirse, era momento para presentar a López-Valverde. Nueva Economia Fórum. Patrocinado por HPE Aruba, Evolutio y Sophos. El consejero empezó con algo parecido a un discurso colando mensajes: Presupuesto CAM de 27.558 millones de euros. Un 19.6% más. Nueve de cada diez euros para gasto social. Proyectos comunes con consejerías de Sanidad, Educación, Transporte, Familia y Politicas Sociales, que afianza a Madrid como modelo en España. Madrid puede hacerlo por dinamismo, empleo e inversión extranjera. Un contexto distinto al que vemos a nivel nacional, con un gobierno dispuesto a acuerdos que parecen catastróficos para la unidad de España que nos van a afectar a todos; buscando mantener a una figura en el poder, ajenos al bien común que pretende la CAM. El presupuesto madrileño es prudente, con ideas, esfuerzo social bajo y buscando empleo. En la Consejería trabajo para un futuro mejor y más humano. Primera consejería en España para la digitalización. Objetivo dar un salto hacia la digitalización. Concentrando todos los activos digitales. Con 512 millones es la consejería que más crece. Tres pilares: Dirección estratégica con gasto del 18%. Dirección General de Salud Digital, que viene de la Consejería de Sanidad. Y Madrid Digital, con 69% de gasto para atender a todas las direcciones generales. Modelo de convergencia para ciudadanos y funcionarios. Para que los madrileños puedan participar en la economía digital. Después, preguntas: Situación de partida. A dónde llegar. Proyectos concretos. Colaboración público-privada. Cómo conexionarse. Conmutación cuántica. División por regiones. Área sur. Madrid-motor smart City. Con qué bases y técnicos cuenta. Uso de teléfonos de niños. Digitalización en la justicia. Concertación con el gobierno. Cómo conectar a mayores con la digitalización para superar la brecha digital. Ciberseguridad. La digitalización como ayuda... Las respuestas, pudieron ser motivos para explicar y hacer entendible la digitalización. Pero las desperdició. Más palabras que ideas y más vaguedades que concreciones. Desencantaron: No hay límites. Hay una buena situación. Leales en lo económico. Somos la región que crea más empleo. Versiones 3.0 y 4.0, que no explica, para llegar al modelo de excelencia 5.0 que esconde tras masters para interconectar. Sociedad y economía digital. Servicios públicos digitales interconectados. Inteligencia artificial aplicable a Sanidad, Educación y Justicia. Tarjeta Sanitaria virtual. Cuenta digital y en proyecto la historia social única. No explica la conexión público-privada y encuentra disculpa en la UE. Conmutación cuántica. En vez de criterios y definiciones, generalidades y frases: Tenemos un proyecto y tenemos que cumplirlo. La brecha digital va a ser eterna. En base a lo que aprendamos, veremos qué hacer. La ciberseguridad lleva dos años de demora. Hace falta un centro de operaciones con equipo adecuado. Estamos para ayudar. La digitalización como ayuda... La prensa no es noticia, pero cuatro frases en la mesa de Prensa resumen acto, personaje y estado de la digitalización en la CAM: - Es posible que este hombre sepa lo que dice, pero como se explica mal, no es creíble. - El consejero parece un técnico y político, que juega a dos bandas y se enreda. Un político al que no se cree y un técnico al que no se entiende. - Las cosas, aunque sean muy difíciles, si se dominan y saben, es fácil explicarlas para que se entiendan. El consejero o no domina lo que dice o no sabe explicarlo. - Resumen: La digitalización de Ayuso en mantillas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. José Luis Heras Celemín 11 artículos Todos los firmantes