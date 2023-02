Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Dimitri Serjogins y Pilar Rubio, ganadores de la 24º edición de la Medio Maratón de Almería domingo 05 de febrero de 2023 , 17:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento, Diputación y Legión han respaldado la cita deportiva que ha congregado a 3.000 participantes para las pruebas de 21 y 10 kilómetros Deporte y alegría, dos componentes que no han faltado en la XXIV Medio Maratón que se ha celebrado esta mañana por las calles de la ciudad. La prueba, organizada por C.D. Nexa y el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, ha realizado hoy la salida de los corredores adultos en la carrera de 21 kilómetros y en la Carrera Saludable, con 10 kilómetros. Tras la antesala de la Carrera Infantil ayer, sábado, con 500 participantes, la mañana del domingo ha reunido a 3.000 deportistas que han puesto a prueba su talento en la Medio Maratón. Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial y la Brigada de la Legión han respaldado la cita con la presencia del concejal de Deportes, Juanjo Segura, la concejal de Empleo y Juventud, Lorena Nieto y Carlos Sánchez, concejal de Economía. Por parte de la institución provincial ha asistido el diputado provincial de Deportes, José Antonio García y, el teniente coronel, Luis Illana, junto a patrocinadores de la prueba han dado la salida a las 10:00 horas. El ganador de la 24º Medio Maratón ha sido Dimitri Serjogins, seguido de Mohamed Lansi y Youness Belyamna. Mientras que, en categoría femenina, la ganadora absoluta ha sido Pilar Rubio, en segundo lugar, Natalia Galisteo y tercer puesto para Svetlana Mironova. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha manifestado que “es una edición que ha reunido a más de 3.500 participantes que comenzó ayer, con la Carrera Infantil”. En esta línea, ha explicado que “estamos muy contentos de dar la salida hoy, con la Medio Maratón y la Carrera Saludable, es una de las pruebas deportivas más importantes que se celebran en la capital y que arropamos desde el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, además, está catalogada entre las diez mejores Medio Maratón de España, lo que produce que venga gente de fuera y tenga un impacto económico muy positivo en la capital”. También, Segura ha destacado el carácter solidario de la prueba, con recaudación destinada a la Asociación de Niños con Discapacidad de Almería (ANDA) y no ha ocultado su alegría por “ver las calles llenas de gente haciendo deporte, es el objetivo que perseguimos desde el PMD, queremos que los almerienses salgan y disfruten de la actividad física con este gran clima”. El diputado provincial de Deportes, José Antonio García, ha trasladado que “es un evento de los más importantes que se celebran en la provincia de Almería, es un día con gran afluencia de gente”. Asimismo, ha animado “a disfrutar de esta jornada donde hay que apoyar a los corredores, la prueba habla muy bien de Almería puesto que, en pocas ciudades, en el mes de febrero se puede realizar un evento de estas características con la garantía de un clima idóneo”. Por su parte, el teniente coronel de la Legión, Luis Illana, ha mostrado el apoyo “en nombre de toda la Brigada de la Legión, porque es un orgullo acompañar a los almerienses en pruebas tan consolidadas como la Media Maratón”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

