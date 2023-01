Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Ampliar Diputación acoge la presentación del libro ‘El Prendimiento. Un legado hecho historia’ domingo 29 de enero de 2023 , 17:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Patio de Luces de la Institución Provincial vive un emotivo acto con la puesta de largo en sociedad de esta obra con la que la hermandad celebra su 75 aniversario El Patio de Luces de la Diputación de Almería se volvió a vestir de gala para vivir un nuevo acto memorable con la presentación del libro ‘El Prendimiento. Un legado hecho historia’, un trabajo con el que la hermandad almeriense celebra sus 75 años de vida y de trabajo en la provincia. El escenario presentó un lleno absoluto en una noche que estuvo cargada de emoción y recuerdos y que sirvió como merecido reconocimiento a los hombres y mujeres que han hecho posible esta obra y, sobre todo, a quienes han hecho realidad los 75 años de historia de esta querida hermandad. El vicepresidente de Diputación, Eugenio Gonzálvez, fue el encargado de dar la bienvenida al público y en sus primeras palabras calificó a la Hermandad del Prendimiento como “una de las más importantes de España porque la Semana Santa es fe, tradición, pero, también, un sentimiento que expresáis todos los hermanos del Prendimiento. Por eso Diputación os abre las puertas para estar con vosotros en este día tan importante”. Asimismo, Gonzálvez añadió que “sois un motivo más para sentirnos profundamente orgullosos de ser almerienses y para seguir engrandeciendo Almería porque cada vez que el Prendimiento sale a la calle engrandecéis nuestra Semana Santa y toda la provincia”. Además, el vicepresidente destacó el “capital humano” como el gran valor que la Hermandad ha aportado a la sociedad en toda su historia. El consiliario de la Hermandad, Ignacio López, ha explicado que la celebración del 75 aniversario “es una mirada a la historia pero también es una mirada al futuro, a lo que queda por hacer y por construir. Quizás el triste acontecimiento que vivió la Hermandad con el incendio de 1996 nos enseña, cómo a veces, de lo peor que nos pasa en la vida se puede salir fortalecido”. La hermana mayor, María del Mar Marín, ha recordado que la preparación de las actividades por el 75 aniversario ha sido un proyecto muy ambicioso que ha encontrado en este libro una de sus partes más destacadas. “Tengo que agradecer la inmensa labor de Valeriano Sánchez y de tantos colaboradores que hoy estáis aquí. Siempre digo que entre todos hacemos el Prendimiento y, entre todos, hemos hecho este libro”, afirmó Marín. El director de la publicación, Valariano Sánchez, ha subrayado que el libro recoge “la historia de mucha gente que ahora mismo está viva y con nosotros de distinta forma, en las fotos, en los escultores, en el estudio de la casa de Hermandad, en los renglones de una historia que también tiene sus traumas. Eso hace muy grande a esta cofradía porque ellos mismos han escrito su historia y no un historiador”. En el acto también tomaron la palabra el delegado de pastoral penitenciaria, Manuel Navarro; el autor del capítulo de Casa de Hermandad, Juan Francisco Escámez; los documentalistas de dicho capítulo, Manuel Artero y José Manuel Alarcón; y los fotógrafos Juan José Leal y José Juan Mullor en un acto que fue presentado por la periodista Verónica Ruiz. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Más de 3.500 corredores ya calientan para la Media Maratón de Almería

