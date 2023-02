Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Diputación clausura en Vera los talleres de envejecimiento activo del Levante

viernes 17 de febrero de 2023 , 11:33h

Javier A. García, ha felicitado a las más de 300 personas que han participado en esta iniciativa

La Diputación Provincial de Almería ha clausurado en Vera los talleres de envejecimiento activo de la zona del Levante. Más de 300 mayores de los municipios de Antas, Cuevas del Almanzora, Pulpí, Vera, Bédar, Carboneras, Garrucha, Los Gallardos, Mojácar y Turre han participado en este encuentro con charla, almuerzo y baile con el que se ha puesto fin a los talleres celebrados el año pasado. En el acto han participado el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier A. García, y el alcalde de Vera, Alfonso García, y además de los participantes ha asistido una amplia representación de alcaldes y concejales de los municipios implicados, así como del vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, y de los diputados provinciales Antonio J. Rodríguez y José Antonio García.

El presidente de la Diputación ha felicitado a los mayores participantes, Ayuntamientos y a todos los trabajadores de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de las zonas del Levante Norte y Sur por el buen desarrollo de esta actividad y fomentar el envejecimiento activo con iniciativas que mejoran la calidad de vida de los vecinos de la comarca.

En este sentido, Javier A. García ha afirmado que, “lo que hacemos desde la Diputación Provincial, desde el Área de Bienestar Social con el vicepresidente Ángel Escobar a la cabeza, es intentar devolveros todo lo que nos habéis dado para que hoy Almería esté donde está. Os encontráis en los mejores años de vuestra vida y queremos seguir aprendiendo de vuestra sabiduría y valores para, a su vez, podamos transmitirlos a nuestros hijos. Esta provincia se ha hecho gracias a vosotros”.

Además, el presidente ha destacado el trabajo que el Ayuntamiento de Vera desarrolla en favor de todos sus vecinos, de forma específica con los mayores del municipio, fomentando hábitos de vida saludable y este tipo de talleres que redunda en su bienestar social, psicológico y físico.

Por su parte, el alcalde de Vera ha destacado que “el dinamismo y el empuje de nuestros mayores. Solo hay que ver el jolgorio y el gran aspecto de este salón, para entender la fuerza y lo vivo que está el colectivo en toda nuestra comarca. Y cuando digo mayores no me refiero a la edad, porque eso es ley de vida. Me refiero a que todos vosotros sois mayores en experiencia, mayores en memoria, mayores en trabajo dedicado a los demás. Mayores en vivencias”.

Por último, Alfonso García se ha despedido al asegurar que “sois las raíces vivas de nuestra sociedad. Muchas gracias a todos y recordaros que contáis con todo el apoyo de vuestros Ayuntamientos y de nuestra Diputación Provincial que siempre os vamos a cuidar como merecéis y vamos a seguir trabajando conjuntamente para mejorar, en la medida de lo posible, vuestra calidad de vida. el desarrollo económico y social y el actual estado de bienestar que disfrutamos es fruto del esfuerzo de todos y cada uno de vosotros”.

Más de 3.000 participantes de 97 municipios

La edición de 2022 de estos talleres, que tienen como principal finalidad prevenir el agravamiento de posibles situaciones de dependencia con actividades que promocionen la autonomía personal de los mayores de poblaciones menores de 20.000 habitantes, contó con la participación de más de 3.000 personas de 97 municipios.

Estas cifras constituyen un éxito de participación y esperan ser mejoradas en el programa de 2023. Con el acto celebrado en Vera, además de realizar una jornada de convivencia entre los inscritos de los diferentes municipios, se pretende promocionar y afianzar los talleres que se llevarán a cabo este año y que tantos beneficios, tanto a nivel físico y psicológico, experimentan las personas que participan.