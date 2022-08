Diputación Diputación refuerza los proyectos empresariales de más de 120 autónomas de la provincia con ayudas directas martes 02 de agosto de 2022 , 11:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno aprueba la concesión de 127 ayudas a fondo perdido por importe de 800 euros a emprendedoras de los sectores del comercio minorista, hostelería y agencias de viajes La Diputación Provincial de Almería ha aprobado la concesión de las ayudas de la línea que puso en marcha, a través de una convocatoria, para impulsar a las mujeres de la provincia. En concreto, han sido 127 las mujeres beneficiarias de la convocatoria de ayudas directas a emprendedoras que, en esta ocasión, están especialmente dirigidas a sectores del comercio minorista, hostelería y las agencias de viajes.

Estas asistencias económicas se enmarcan en el VI Plan de Igualdad de la Institución Provincial y están destinadas a mujeres autónomas que desarrollan su actividad y tienen su residencia fijada en la provincia de Almería. Cuenta con una partida de 100.000 euros que ha recalado en el tejido empresarial femenino de tres sectores concretos: comercio minorista, hostelería y agencias de viajes.

Cada beneficiaria recibirá una ayuda de entre 100 y 800 euros que podrá destinar a sufragar gastos de alquiler y equipamientos para el desarrollo de la actividad, hipoteca del local del negocio o para el consumo energético, agua, teléfono e internet.

La diputada provincial de Igualdad, Carmen Belén López, ha puesto en valor unas ayudas que pretenden reforzar al tejido empresarial femenino de la provincia de Almería. Se trata de la segunda edición de unas ayudas que fueron todo un éxito en el año 2021 y que este año se han focalizado en tres sectores concretos.

“Estas ayudas han sido una de las grandes apuestas del Área de Igualdad y repercuten directamente en el autoempleo, la generación de riqueza y da la oportunidad a las empresarias a seguir ampliando sus negocios y a crear nuevos puestos de trabajo”, ha explicado.

Del mismo modo, Carmen Belén López ha felicitado a todas las beneficiarias por varios motivos: “Por ser capaces de sacar adelante sus proyectos, por ser un referente para otras mujeres que aún no se han animado a emprender y por recibir estas ayudas que pretenden reforzar su actividad empresarial. La Diputación siempre estará al lado de todas las personas que arriesgan su patrimonio y su vida por hacer más grande a la provincia de Almería”.

Las ayudas se han atendido por orden de presentación y el proceso de solicitud se ha simplificado para acelerar la tramitación y entrega de las mismas. El 50% de las ayudas ha recaído sobre autónomas establecidas en municipios de menos de 25.000 habitantes, lo que supone un 12,3% más que en 2021. El 75% de las beneficiarias procede del sector del comercio.

En cuanto a los requisitos para acceder a estas asistencias económicas, las autónomas y profesionales tendrán que desarrollar su actividad económica y estar empadronadas en un municipio de la provincia y: Formar parte de estos tres sectores

No tener pendiente de justificar subvenciones percibidas de la Diputación

VI Plan Provincial para la Igualdad El ‘VI Plan Provincial para la Igualdad de Hombres y Mujeres de Almería 2020 – 2024’ pretende situar a la Institución Provincial como referente para los ayuntamientos en la aplicación de políticas de igualdad, así como en sus programas y servicios, y poniendo a su disposición la colaboración y asistencia en esta materia, apoyando actuaciones e iniciativas en sus municipios. Se desarrollará en torno a cuatro grandes ejes: Erradicación de la violencia de género y violencias machistas.

Cultura institucional de género.

Innovación y transformación social.

