Diputación y Ayuntamiento convierten Berja en la capital del Pimiento Temprano

miércoles 17 de noviembre de 2021 , 20:31h

Las VI Jornadas del Pimiento Temprano reúnen a quince empresas del sector agrícola que mostrarán hasta el viernes los últimos avances en genética





Berja se convierte, desde hoy y hasta el viernes, en la capital provincial del Pimiento Temprano. Estas Jornadas alcanzan su sexta edición gracias al esfuerzo organizador de AN Comunicación y la colaboración del Ayuntamiento de Berja, Diputación Provincial de Almería y la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.



Un total de quince empresas se están dando cita en el Centro de Usos Múltiples entre las que se encuentran casas de semillas que mostrarán sus últimos avances en genética aplicadas a variedades de pimiento temprano. También estarán comercializadoras, cooperativas de agricultores, agricultura de presión, semilleros y desinfección no agresiva.



En la inauguración oficial de unas jornadas que vuelven a la presencialidad han participado la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, el alcalde anfitrión, José Carlos Lupión, y el alcalde de Adra, Manuel Cortés, y también la delegada de Agricultura, Aránzazu Martín. Esta edición se centra en proporcionar al sector la formación y las técnicas más avanzadas para que continúen por la línea de la innovación y mejoren su competitividad.



Cruz ha felicitado a la organización por la puesta en valor de un producto fundamental para nuestra agricultura y ha resaltado el compromiso institucional con el AGRO. “ Desde ‘Sabores Almería’ promocionamos la producción almeriense y en este caso el pimiento temprano que llena los mercados de toda Europa de variedades que aportan salud, calidad y diferenciación”.



La diputada se ha congratulado del incremento en la producción y ha felicitado a los agricultores por su trabajo “en familia” que es seña de identidad de esta comarca y por su trabajo durante la crisis sanitaria “donde no han faltado en nuestras mesas el sabor y la calidad de las frutas y hortalizas”. Por último, ha resaltado la importancia de unas jornadas que se centran en “innovación y mecanismos” para mejorar e implementar la producción y que cuentan con el apoyo de las tres administraciones que trabajan e invierten para que los caminos y accesos a fincas estén en las mejores condiciones.



Por su parte, el alcalde de Berja ha trasladado la importancia de esta cita: “Son unas jornadas necesarias del producto estrella porque nuestro pimiento es la superficie bajo plástico con más hectáreas de cultivo. un producto saludable pero afronta varios retos. Lo que hoy se presenta aquí es lo que se exportará en el futuro. Un producto estrella que tiene presente, pero sobretodo, futuro. Es importante afrontar 3 retos: el agua, los residuos y los cupos de países terceros con la competencia desleal”, ha detallado.



La delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Aránzazu Martín, ha destacado que “para la actual campaña agrícola, la superficie prevista de pimiento se prevé en 12.802 hectáreas, con un incremento del 4 % con respecto al año anterior, y siendo el cultivo de pimiento bajo plástico más del 25% del total de la superficie invernada”. Además, la representante del Gobierno andaluz ha asegurado que “la calidad de nuestros pimientos es muy elevada, principalmente porque casi el 100% de la superficie de pimiento se realiza bajo las técnicas de control biológico e integrado, obteniendo un producto con residuo cero”.



Por último, el alcalde abderitano ha destacado la importancia de unas jornadas que ponen en valor un producto que es el que brilla con más fuerza en la producción hortofrutícola de su municipio.





Programación

Hoy se han visitado los invernaderos de Berja para conocer las variedades y han dado comienzo las ponencias a cargo de Jorge Moreno, concejal de Agricultura de Berja, y Fransciso Petit, de Asociación Nacional de Obtentores Vegetales.



El jueves 18 habrá de nuevo visita a los invernaderos y conferencia en el CUM a cargo de Semillas Sur Seeds; Miguel Álvaro, de UrciRiegos, y Rafael Losilla de la revista F&H.



Por último, el viernes 19 se visitará más invernaderos para conocer más variedades y en el CUM se ofrecerá una nueva conferencia por parte de Semillas Hazera, donde Lola Ferrón mostrará el pimiento sin semillas.