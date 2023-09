Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Ampliar Diputación y Ayuntamiento impulsan el deporte en La Venta del Viso y La Mojonera miércoles 13 de septiembre de 2023 , 19:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente y el alcalde han inaugurado el nuevo complejo deportivo de la barriada y la transformación del campo ‘Carlos Quintanilla’, que estrena césped y cubierta en las gradas La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de La Mojonera se han unido para impulsar el deporte en La Venta del Viso y en el Casco Urbano con nuevas inversiones. El presidente de la Institución Provincial, Javier A. García, el alcalde, José Miguel Hernández, han inaugurado nuevas instalaciones deportivas que son trascendentales para la cantera de deportistas tanto de la barriada como del casco urbano. Ambas actuaciones forman parte de los Planes Provinciales de Infraestructuras Municipales de la Diputación y están cofinanciados junto al Ayuntamiento. Con un presupuesto de 1.226.600 euros, el Ayuntamiento ha aportado 378.406 € y la Diputación 674.631 €. Gracias a la baja que se ha producido en el proceso de adjudicación, el Consistorio se ha ahorrado 173.563 €. En primer lugar, el presidente y alcalde, acompañados por deportistas y miembros de las corporaciones local y provincial, se han trasladado hasta el IDM José Miguel Domingo Domingo. El antiguo Campo de Fútbol sobre Tierra de esta instalación deportiva se ha transformado en un complejo dotado de dos campos de Fútbol-7 (50x30 metros) así como una pista de Baloncesto y Tenis y un edificio con aseos, vestuarios y zona de almacén. Además, lleva el nombre de este deportista del municipio para que siempre sea recordado por sus vecinos. Tras descubrir la placa inaugural junto a la familia de José Miguel Domingo Domingo, conocer las nuevas instalaciones y saludar a los auténticos protagonistas, los deportistas, han realizado una intervención ante los medios de comunicación que han querido ser testigos de una cita histórica para el deporte del municipio. Acto seguido han partido hasta La Mojonera, para inaugurar las mejoras que se han ejecutado en el Campo de Fútbol Carlos Quintanilla. Aquí, se ha construido una marquesina para cubrir la grada, se ha sustituido todo el pavimento de césped artificial, se ha dotado de un nuevo acceso incluso para vehículos a través de la calle Río Júcar; así como de nuevos cañones de riego aun manteniendo la red de canalizaciones y arquetas. El presidente de Diputación ha explicado como gracias a la colaboración institucional entre la Diputación y el Ayuntamiento, se siguen dando pasos “históricos” y ha recordado que “hoy no sólo inauguramos esta imponente obra que marcará un antes y un después en la Venta del Viso con unas instalaciones deportivas del más alto nivel, sino que también vamos a inaugurar las obras de mejora que se han ejecutado en el Campo de Fútbol 11 de La Mojonera”. “Alcalde, la Diputación será siempre la gran aliada de los 103 ayuntamientos de la provincia para seguir generando servicios, igualando oportunidades y dándole vida a infraestructuras tan importantes como las que inauguramos esta mañana. Estoy seguro de que estas instalaciones deportivas van a seguir como las estamos viendo hoy: llenas de vida y formando a la gran cantera de deportistas de este municipio”, ha añadido el presidente de Diputación. Por último, Javier A. García ha asegurado que “desde el gobierno de la provincia vamos a seguir trabajando en proyectos como este, que fomentan el y el desarrollo de La Mojonera. Diputación y los 103 ayuntamientos de la provincia trabajamos juntos para que nuestra tierra sea cada día más sostenible, centrada en las personas y, en definitiva, un lugar mejor para vivir y ser feliz”. Por su parte, el alcalde ha destacado la importancia de un proyecto fundamental para el futuro del municipio: “Quiero agradecer a la Diputación por su apoyo y confianza en nuestro municipio ya que, sin su colaboración y respaldo, este proyecto no hubiera sido posible. Seguiremos trabajando juntos para seguir impulsando el deporte y que se conviertan en un lugar de encuentro y convivencia para todos. Del mismo modo, se ha dirigido a los auténticos protagonistas de estas instalaciones: “Quiero animar a todos los vecinos y vecinas a aprovechar al máximo estas instalaciones, a participar en las diferentes actividades deportivas que se llevarán a cabo y a cuidar y respetar este espacio que es de todos. El deporte nos une, nos fortalece y nos ayuda a construir una comunidad más saludable y cohesionada”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

