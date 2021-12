Almería Diputados y senadores del PP trasladan a Iberia su preocupación por la conectividad aérea con Madrid miércoles 15 de diciembre de 2021 , 19:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Agradecen la “buena disposición” de la compañía para mejorar la oferta en cuanto a frecuencias y precio, así como su compromiso de plantear “mejoras en el servicio en los próximos días”

Los diputados nacionales del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón y Juan José Matarí, y los senadores Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez han mantenido hoy una reunión en el Congreso de los Diputados con el Director de Ventas España de Iberia, Guillermo González Vallina, en la que le han trasladado la preocupación del Partido Popular de Almería por la situación de la conectividad aérea entre nuestra provincia y Madrid después de que se suspendieran recientemente dos vuelos diarios y los almerienses solo tengan posibilidad de desplazarse o volver de la capital de España en un avión a mediodía. Los parlamentarios del PP almeriense han explicado a González Vallina el grave perjuicio que supone la actual oferta de la compañía aérea para la economía de la provincia y para los almerienses que se tienen que desplazar a Madrid. “Nuestra economía depende de las conexiones aéreas para su actividad comercial y teniendo en cuenta que no tenemos AVE, ni un tren convencional que nos acerque a Madrid en un tiempo razonable y que geográficamente estamos a más de 550 kilómetros por carretera, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene muchos motivos para articular con urgencias medidas con las que paliar la difícil conexión que tiene nuestra provincia con Madrid, así como con el resto de España y Europa”, manifiestan. Los diputados y senadores valoran de manera positiva la buena disposición por parte de Iberia para mejorar la oferta en cuanto a frecuencias y precio, así como su compromiso de plantear mejoras en el servicio en los próximos días. “Nuestro objetivo es que Almería tenga una conectividad plena con varias frecuencias a lo largo del día similar a la de hace unos meses”, destacan. Además han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que se comprometa con la “situación singular” de las comunicaciones en nuestra provincia y que tome medidas urgentes para que “Almería deje de ser una isla”. “Vamos a seguir insistiendo en que el Gobierno debe actuar e intentar solventar cuanto antes una situación que perjudica gravemente al desarrollo económico y turístico de nuestra tierra”, han subrayado. Finalmente, los diputados y senadores del PP explican que seguirán trabajando y manteniendo todas las reuniones que sean necesarias ante la “dejadez y el olvido” del Gobierno de Pedro Sánchez con nuestra provincia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

