Disfrutemos de nuestras mascotas

Almería acoge este fin de semana en el Parque del Andarax 'AlmAnimal', la gran feria de las mascotas que por segundo año se celebra en nuestra ciudad. Teníamos muchas ganas después del éxito cosechado en su primera edición y desde el Ayuntamiento hemos preparado un programa muy completo de actividades. Porque queremos educar en el respeto a los animales desde la diversión y el entretenimiento, convencidos de que el ocio es una gran herramienta para el aprendizaje. Es una gran oportunidad para disfrutar de nuestras mascotas fuera de los entornos que habitualmente conocemos, una ventana para descubrir información muy útil que va a repercutir positivamente en su día a día porque se trata de una feria que hemos construido desde un espíritu de sensibilización y divulgación, y en ese marco tan amplio caben todas las personas que quieran pasarlo bien y conocer un poco más el universo animal. Cuando comenzamos a prepararla, tuvimos claro que debíamos plantear esta feria como una herramienta transversal, un 'aula para todos' al aire libre, porque cualquier sociedad es mejor si sabe cuidar a sus mascotas. Y creo que los almerienses somos personas comprometidas con el bienestar animal, lo digo sinceramente. Aprovechemos esta actividad para empatizar, aprender y seguir avanzando como sociedad. No me cabe la menor duda, 'AlmAnimal' está a las puertas de un nuevo éxito y ha llegado para quedarse. Hoy sábado y mañana domingo, de nueve de la mañana a siete de la tarde, tendremos talleres, charlas sobre colonias felinas y método CER, desfiles y concursos para que nadie se vaya sin una sonrisa porque, en definitiva, compartir tiempo con nuestras mascotas es una forma de ser felices. Y una manera de mostrar a las generaciones futuras cuál es el modelo de sociedad que queremos para ellas. Que los animales son fundamentales en muchas familias es evidente y una buena prueba de ello es el papel que jugaron en plena pandemia para combatir la soledad. Pero ahora tenemos que dar un paso más y profundizar en ese vínculo. Y lo vamos a hacer de la mano del Centro Zoosanitario y protectoras que realizan una labor encomiable para garantizar su bienestar. Os animo a participar y aportar vuestras ideas y sugerencias, serán bienvenidas.

Margarita Cobos
Concejal del Ayuntamiento de Almería