Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

‘Doble Comedy’ volverá a las Almadrabillas y Plaza del Mar de El Toyo

jueves 29 de junio de 2023 , 15:16h

Con el mágico espíritu del cine de verano y en clave de humor, y tras el rotundo éxito de las dos primeras ediciones, ‘Doble Comedy’ regresa a la programación estival del Área de Cultura. Se trata de un ciclo de cine al aire libre que se prolongará durante siete semanas y proyectará algunas de las películas familiares más memorables de la década de los ochenta. Cada una de las sesiones será presentada por cómicos almerienses, que harán un breve monólogo relacionado con la temática de la noche y de la película para finalmente dar paso a la proyección.

“Tres sesiones serán en la explanada del Parque de las Almadrabillas y habrá otras cuatro en el anfiteatro de la Plaza del Mar de El Toyo, en Retamar, del 5 de julio al 16 de agosto”. Así lo ha detallado el concejal de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores, Diego Cruz, acompañado por dos de los cómicos protagonistas, Paco Calavera y Álvaro Vera, que participan por tercer año en esta iniciativa que también contará con Pepe Céspedes y Kikín Fernández.

Doble Comedy se desarrollará todos los miércoles, entre el 5 de julio y el 16 de agosto. Las citas son a las diez de la noche y la entrada es gratuita hasta completar aforo. Las fechas y películas de las proyecciones en la explanada del Parque de las Almadrabillas serán: ‘ET’ con Paco Calavera el 5 de julio; ‘Los Cazafantasmas’ con Pepe Céspedes el 12 de julio; y ‘La Historia Interminable’ con Kikín Fernández el 19 de julio.

En el caso de la Plaza del Mar de Retamar-El Toyo, el programa es el siguiente: ‘Beetlejuice’ con Álvaro Vera, el 26 de julio; ‘Golpe En La Pequeña China’, con Paco Calavera, el 2 de agosto; ‘Casper’ con Kikín Fernández, el 9 de agosto; y ‘Grease’ con Álvaro Vera el 16 de agosto.

Paco Calavera ha calificado de “gustazo” participar en este ciclo. “Son dos sitios alucinantes para una actividad así y se genera un ambiente muy familiar con la gente llevándose sus sillas, sus neveras… Una de las películas que me toca presentar es ‘ET’, que va de un extraterrestre que viene a pasar las vacaciones en la Tierra y se pasa todo el tiempo buscando un teléfono porque teme que le ocupen la casa”, ha bromeado con su habitual sentido del humor.

Tampoco se ha quedado atrás Álvaro Vera, “el año pasado presenté ‘Los Gremlins’, no sé por qué me dieron esa, pero le regalé un peluche que tenía a una niña y el muñeco se lo puede quedar, pero no me acordaba que dentro tenía metido dinero, el ahorro de mis primos”. Después de las risas, y más en serio, ha asegurado que “el recuerdo que se llevan los niños y niñas de ir con su familia a ver cine de verano, en una pantalla grande… Es un recuerdo que siempre marca

En la misma tónica ha concluido Diego Cruz, “sin lugar a dudas, se trata de una iniciativa ideal para ser compartida en familia y de forma distendida, revisitando películas que quienes hoy son ya padres, o incluso abuelos, vieron en su juventud y que ahora pueden verla en pantalla grande y disfrutando de una noche de verano con los más pequeños de la casa, o, simplemente, para recuperar esas emociones vividas”.