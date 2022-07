Doble Sesión Plenaria En Vícar Para Cerrar Junio

El Ayuntamiento de Vícar ha cerrado el mes de junio con la celebración de dos plenarias, una ordinaria con cinco puntos en su orden del día y una extraordinaria, a petición de la oposición para que se le informara de forma detallada sobre el expediente de reintegro parcial de la subvención concedido en 2011 por el Consejo Superior de Deportes para la construcción del Palacio de los Deportes, así como de los recursos jurídicos, resoluciones, costas e intereses de demora generado por los citados recursos. Ambas sesiones se han desarrollado en la sala Corazón, de la Casa de la Juventud y el Deporte, y han estado presididas por el alcalde vicario Antonio Bonilla.

En la primera de las sesiones se ha dado cuenta de las fechas que serán festivas a efectos laborales en 2023, y que serán el 19 de junio, lunes posterior a las fiestas de Maria Madre de la Iglesia, en Puebla de Vícar, y el 18 de septiembre, lunes posterior a los festejos del Cristo de la Salud, en la Villa de Vícar. Igualmente se ha dado cuenta de las resoluciones y decretos de Alcaldía desde la anterior sesión plenaria y se han debatido cinco mociones presentadas por los grupos municipales, tres de Izquierda Unida y dos de los concejales no adscritos Alfornso Santiago y Rafael Ruda.

Por los que respecta a las mociones de los ediles no adscritos ha salido adelante la presentada por el concejal Rafael Ruda relativa a mostrar un apoyo institucional a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la frontera entre Melilla y Marruecos. Solo el concejal de Izquierda Unida, voto en contra al no tenerse en cuenta una serie de propuestas que se sumaban a la moción. En cuant a la moción sobre el acoso escolar en los centros educativos, presentada por el Alfonso Santiago, también ha salido adelante, con los votos favorables de PSOE, Izquierda Unida y los dos concejales no adscritos, y las abstenciones de PP y Vox.

En lo que se refiere a las tres mociones de Izquierda Unida, se han aprobado las de apoyo a la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de personas migrantes en España, con los votos en contra de Vox y del concejal no adscrito Alfonso Santiago y la abstención de los populares,, y también la relativa a dar visibilidad al espíritu del 28-J. Día del Orgullo LGTBI, si bien con los votos en contra de Vox y de los dos concejales no adscritos. Sin embargo no salido adelante la propuesta de rechazo a la OTAN como organización militar y a la cumbre de Madrid, en la que todos votaron en contra menos el concejal no adscrito Rafael Ruda, que se ha abstenido.

En cuanto al Pleno extraordinario, tanto la portavoz de Gobierno Luz María Fernández con la interventora municipal, dieron cumplida cuenta de todo el proceso del expediente de la solicitud de subvención para el Pabellón de Deportes, así como la justificación de la aportación recibida. Como ha señalado el alcalde, “ha sido un expediente modélico en el que no hubo negligencia por parte del Ayuntamiento, sino que el que se equivocó fue el Consejo Superior de Deportes (CDS) al concederla y en base a ello recurrimos tras el asesoramiento de nuestro técnicos juristas y de la Diputación, cuanto tras una auditoría realizada al CDS, por parte de los Servicios Generales de Asuntos Económicos del Estado, se nos requirió a devolver los 500.000 euros”. Sobre los intereses de demora que ha generado los sucesivos recursos y las costas, han superado los 100.000 euros, el alcalde considera que nos hemos defendido porque honestamente entendimos que la razón desde el punto de visto ético y administrativo estaba de nuestra parte y era lo que debíamos hacer”.