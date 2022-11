PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Más noticias Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital ‘Dona Vida al Planeta’ persigue concienciar sobre el reciclaje de aparatos eléctricos lunes 14 de noviembre de 2022 , 18:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, destaca la importancia del reciclaje y reutilización de los materiales que componen estos aparatos contribuyendo a la economía circular La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha animado hoy a los almerienses a participar de la campaña “Dona Vida al Planeta” con el objetivo de concienciar a toda la ciudadanía andaluza sobre la importancia del reciclaje y la reutilización de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). La tercera edición de esta campaña, que arranca en Almería, recorrerá toda Andalucía, hasta el 23 de diciembre, con puntos y rutas informativas en 220 municipios, 380 comercios minoristas, 14 centros comerciales y las universidades públicas de cada provincia, además de las propias capitales, para dar a conocer las ventajas medioambientales, sociales y económicas de la correcta gestión de este tipo de residuos. ‘Dona Vida al Planeta’ está promovida por RAEE Andalucía, impulsada por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y con el apoyo de los Sistemas Colectivos en Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) que operan en la región y que son Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Eco-Raee´s, Ecotic y ERP España. La iniciativa, a la que se suma también el Ayuntamiento de Almería, ha sido presentada esta mañana en el Centro Comercial Carrefour de Almería y a ella han asistido, además de la concejala de Sostenibilidad Ambiental, el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Manuel de la Torre Francia; el vicepresidente cuarto de la Federación Andaluza de Municipios y Provincia (FAMP) y alcalde de Tíjola, José Juan Martínez Pérez; el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Fundación Ecolec, Rafael Serrano y Francisco Molina, Director de Carrefour Almería. Margarita Cobos ha felicitado esta iniciativa, en la línea del fomento del reciclaje de residuos que viene impulsando el Ayuntamiento de Almería, y ha animado a la ciudadanía a hacer uso de los puntos limpios existentes en la capital para el depósito de este tipo de residuos, en el Sector 20 y en El Toyo. Cobos ha recordado también la renovación y reciclaje de las luminarias que está llevando a cabo el Ayuntamiento en el alumbrado municipal “para conseguir mayor eficiencia, menos contaminación y más ahorro”. ”La colaboración ciudadana, y aquí tenemos otra oportunidad de seguir incentivándola, es fundamental en el reciclaje y en el objetivo de alcanzar una ciudad más sostenible. Si el reciclaje se hace bien, como en el caso de los RAEE, conseguiremos que ese residuo tenga una segunda vida, materia prima para un nuevo elemento”, ha concluido. Economía circular El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Manuel de la Torre Francia, ha destacado esta iniciativa de colaboración público-privada que pivota sobre tres compromisos alrededor de la sostenibilidad “ambiental, económica y social, entendiendo la importancia que el reciclaje de este tipo de residuos tiene para la preservación medioambiental, también en el propósito de aprovechar como sociedad el valor económico que tiene ese reciclaje y las posibilidades de creación de empleo que supone apostar por la economía circular, como está haciendo ahora el gobierno de la Junta de Andalucía. Por su parte, el vicepresidente cuarto de la FAMP y alcalde de Tíjola, José Juan Martínez Pérez, ha insistido en apostar, desde el municipalismo, por un desarrollo sostenible. Somos la administración responsable de gestionar todos los residuos urbanos y apostamos por la recogida selectiva en línea con esa apuesta que también hacemos por la economía circular y la reutilización de todos los residuos, especialmente en lo que refiere a este tipo de residuo que tiene un alto coste económico y medioambiental”. El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Fundación Ecolec, Rafael Serrano, ha venido a destacar la importancia de una campaña “que viene a concienciar sobre la importancia del reciclaje de este tipo de residuos y de la colaboración que a ella prestarán superficies comerciales, como Carrefour, como punto de información y formación a los usuarios, sumándose los distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos a la labor que presta la administración local, a través de sus puntos limpios, para deshacerse de este tipo de material cuando acaba convertido en residuo”. Por último, el director de Carrefour Almería, Francisco Molina, ha destacado la conservación y cuidado del medioambiente como “línea estratégica” de la gestión empresarial, “poniendo al servicio de sus clientes un punto verde de reciclaje, punto a través del cual la mayor parte del depósito de residuos que se produce es de aparatos electrónicos o eléctricos” #DonaVidaAlPlaneta recorrerá más de 25.000 kilómetros La campaña, que se promocionará a través de redes sociales con el hashtag #DonaVidaAlPlaneta, y de la que toda la ciudadanía podrá informarse a través de www.donavidaalplaneta.com, visitará hasta el 23 de diciembre más de 220 municipios en las ocho provincias andaluzas, llevando a cabo más de 630 acciones de street marketing y 380 visitas a comercios minoristas y todos los campus de las universidades públicas andaluzas. Está previsto que los informadores de ‘Dona Vida al Planeta’ recorran más de 25.000 kilómetros durante su desarrollo. De esta forma la campaña atenderá, entre otros, al total de los municipios firmantes del Convenio Marco sobre reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) lo que supone una población total de 6.9 millones de personas y un alcance potencial del 83% de la ciudadanía andaluza. La iniciativa tiene entre sus objetivos la recogida de RAEE, la concienciación de los andaluces sobre la reutilización y en su caso la correcta gestión y tratamiento de los RAEE. La campaña pretende trasladar que mediante la reutilización y el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que ya no se usan, estamos dando una nueva oportunidad al planeta y una mejor calidad de vida a todos lo que en ella vivimos. Asimismo, se informará a la ciudadanía de las distintas vías de gestión de RAEE de las que dispone en función del tipo de residuo del que se trate. Visitas a comercios y puntos informativos móviles Los informadores ambientales recorrerán en patinete eléctrico los municipios andaluces, de 10:00 a 14:00 h y de 15:30 a 19:30 h., animando a los ciudadanos a reciclar sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y explicándoles los múltiples beneficios que tiene para el planeta. Ellos también realizarán acciones informativas en los campus de las distintas universidades públicas de Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Pablo de Olvide), para las que se contará con la colaboración de dichas entidades. Asimismo, durante la campaña, se instalarán carpas con informadores en diferentes centros comerciales de las ocho provincias, en horario de 10 a 14 h. Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en varios juegos didácticos sobre el reciclaje de RAEE como el RAEETrivial o la RAEERuleta, además de concursar en un divertido quiz con el que podrán ganar un patinete eléctrico o una tablet. También habrá cajones de recogida para quien desee depositar sus RAEE. Por su parte, la Federación Andaluza de Electrodomésticos y Otros Equipamientos del Hogar (FAEL) llevará a cabo una serie de acciones informativas entre sus establecimientos adheridos y distribuidos por toda la región, en los que informarán sobre la iniciativa y en los que también se podrá hacer entrega de los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso. RAEE Andalucía RAEE Andalucía tiene por objeto incrementar la reutilización y el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en nuestra región. Está impulsado por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y con el apoyo de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) que operan en la región y que son: Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Eco-Raee’s, Ecotic y European Recycling Platform. Una de las actuaciones de RAEE Andalucía es concienciar sobre la importancia de la correcta gestión de los aparatos eléctricos y electrónicos para la sociedad. A través de la normativa vigente se busca evitar totalmente la eliminación de RAEE en vertederos (que está prohibida), reducir la peligrosidad de sus componentes e incrementar la recogida selectiva y respetuosa con el medio ambiente. Creemos firmemente en el potencial que la recuperación de RAEE tiene para Andalucía a nivel ambiental y económico. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

