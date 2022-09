Sucesos Dos detenidos por apalear a un hombre y dejarlo en coma viernes 23 de septiembre de 2022 , 13:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La agresión se remonta al mes de julio, y sucedió en un establecimiento de ocio de la avenida de Cabo de Gata Agentes de la Policía Nacional en Almería han detenido a dos de los autores de una brutal paliza a otro hombre, durante la madrugada del pasado día 11 de julio, en un establecimiento nocturno de la Avenida de Cabo de Gata. Los hechos se desarrollaban en torno a las 02:00 de la madrugada. Una llamada a la Policía Nacional alertaba acerca de un varón que se encontraba tumbado en el suelo en la avenida de Cabo de Gata, y que al parecer había recibido una brutal paliza. A la llegada de los agentes, éstos pudieron comprobar cómo en la acera se encontraba convulsionando un varón de 34 años de edad, en estado de inconsciencia y que no respondía a estímulos. Los sanitarios certificaron el coma muy grave de la víctima, con un traumatismo craneoencefálico severo y otorragia, e inmediatamente procedieron a su traslado hasta el Hospital de Torrecárdenas. Gracias a la rápida actuación policial y de los servicios sanitarios, la víctima se ha recuperado de las lesiones sufridas, sin embargo son persistentes las secuelas de pérdida audición grave y parálisis de una parte de su cara, entre otras. Desarrollo de la investigación Los investigadores de la Policía Nacional procedieron entonces a realizar una reconstrucción de los hechos, y habida cuenta de los indicios, vestigios e informaciones obtenidas a lo largo de la investigación policial, llegaron a la certeza de que habían sido cuatro los partícipes en la agresión. Durante el desarrollo de la misma, uno de los detenidos golpeó la cabeza de la víctima contra el costado de uno de los vehículos que se encontraba estacionado en la vía pública. Una vez que se logró la identificación de los autores, los agentes cercaron al primero de los detenidos, quien fue arrestado el pasado día 19 de julio, por su participación activa en la agresión. El varón de 23 años de edad, acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, ha ingresado en prisión por orden judicial. Segundo detenido La búsqueda inicial del segundo de los participes, resultó infructuosa durante los primeros días que se sucedieron a la agresión. Con tal motivo, fue difundida una requisitoria judicial de búsqueda y captura, que dio sus frutos el pasado día 16 de septiembre con el arresto del segundo de los autores, un varón de 23 años de edad, quien también ha ingresado en prisión con carácter inmediato, acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa. La Policía Nacional continúa con las pesquisas para dar con el paradero de los otros dos autores, para su detención y puesta a disposición judicial por estos hechos. Por el momento se desconocen los motivos reales, que pudieron llevar a los autores a cometer tal delito. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

