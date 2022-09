Sociedad Dos dispositivos de Amazon para que no te duela el cuello ante el ordenador Escucha la noticia ¿Cuantas horas pasas ante el ordenador trabajando? Demasiadas ¿verdad? Seguro que te duelen el cuello y la columna vertebral, básicamente porque las mesas son demasiado altas o demasiado bajas, en definitiva porque no están nunca a nuestra altura, a la de nuestros brazos y nuestra cabeza, pero se puede corregir y hemos encontrado en Amazon la solución. Normalmente no puedes modificar la altura de las mesas, ni de las que tienes en casa, ni mucho menos las que hay en los lugares de trabajo, y como mucho puedes cambiar la altura de la silla, pero te habrás dado cuenta de que si la pones alta para que los brazos tengan el ángulo adecuado con el tablero, la pantalla del monitor queda baja y tienes que inclinar la cabeza, y eso genera una tensión constante en las cervicales, con el consiguiente dolor. Pues eso se ha acabado con tan solo instalar un soporte para el monitor regulable en altura, y por un precio inferior a los 15 euros, se acabó el dolor. Solo tienes que ponerlo sobre la mesa y subirlo o bajarlo en función de la altura a que estén tus ojos. Y vamos ahora con otro de los problemas, el de agachar la cabeza cada vez que tenemos leer un papel mientras estamos con el ordenador. Tenemos la pantalla justo frente a los ojos gracias al dispositivo anterior, pero si cuando vamos a mirar un documento, agachamos la cabeza, y luego de nuevo arriba, y otra vez abajo, y arriba… y esto también tiene los días contados por el soporte multiángulo portátil, en el que puedes colocar tanto papeles como una tablet o ipad, de tal modo que el movimiento de cabeza es más suave y más adecuado. Su precio es inferior a los 14 euros. Ya ves, por menos de 30 euros resuelves el problema del dolor de espalda, y aunque no lo hemos dicho, esto no tiene más gastos, ya que son elementos que no precisan ni instalación, ni baterías ni nada de nada, y son para siempre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)