Sucesos Ampliar Dos empresarios detenidos y 48 investigados por hacer contratos falsos lunes 02 de mayo de 2022 , 11:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Recibieron entre 3.000 y 5.000 euros por cada una de las ventas fraudulentas de los contratos de trabajo Agentes de la Policía Nacional en Almería han detenido a cuatro personas, quienes ofrecían un contrato de trabajo a aquellos extranjeros en situación irregular, a cambio de una cantidad económica. El fraude fue descubierto el pasado mes de marzo. Los investigadores fueron hallando pruebas que implicaban a dos empresarios agrícolas de la comarca de Níjar, quienes simulaban relaciones laborales con extranjeros sin que se prestasen realmente los servicios. Los empresarios se valían de otros dos hombres como colaboradores e intermediarios con los trabajadores ficticios, salvando de esta manera la barrera lingüística, puesto que los empleados en su totalidad eran de origen magrebí. La venta de los contratos de trabajo tenía como finalidad acumular periodos de carencia necesarios, para poder optar a percibir prestaciones y subsidios sociales. De igual modo, se proporcionaría a los ciudadanos extranjeros la documentación acreditativa de una relación laboral con la empresa, para así, poder regularizar aquellos su situación administrativa en España, de modo fraudulento. 48 personas investigadas Los investigadores hasta el momento han destapado la venta 70 contratos ficticios, al precio de entre 3.000 y 5.000 euros en función de la capacidad económica del extranjero. Parte de ellos, 48 en concreto, fueron presentados junto con otra documentación en la Oficina de Extranjería de Almería, para justificar una autorización de residencia por arraigo. La Policía Nacional ya ha puesto este hecho en conocimiento de la Oficina de Extranjeros, para que desde dicho órgano, se denieguen o extingan las autorizaciones de residencia solicitadas o ya concedidas. Defraudación que alcanza los 67.466,67 euros Los dos empleadores detenidos, incumplieron sistemáticamente el pago de las cuotas sociales de los trabajadores dados de alta, así como del impago de las cuotas del alta en el RETA del administrador de la empresa, habiendo generado una deuda acumulada con la TGSS en concepto de cotizaciones generadas e impagadas de 47.502,44 €, y al sistema de prestaciones asistenciales de la administración, por el cobro de prestaciones indebidas por desempleo y otras prestaciones de 19.964,23 €., siendo la cantidad total de dinero defraudada al Erario Público de 67.466,67 euros. La investigación policial desveló como gracias a la venta de estos contratos, ocho extranjeros ya habrían accedido a percibir prestaciones sociales y por desempleo a través del SEPE y el INSS. La Operación Ramillos de la Policía Nacional en Almería continúa abierta, y por el momento hay cuatro personas detenidas, dos españoles y dos marroquís, quienes han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número Uno de Almería, acusadas de los delitos contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros y Fraude a la Seguridad Social. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

