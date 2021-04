Dos hermanas de Pulpí se hacen Campeonas de España sub 14 de tenis playa

martes 27 de abril de 2021

El Ayuntamiento entrega unas placas en reconocimiento a las hermanas pulpileñas, Ana y María Gómez







Las hermanas pulpileñas, Ana y María Gómez Martínez, se han proclamado Campeonas de España Sub 14 de tenis playa, en el torneo celebrado este fin de semana, del 22 al 25 de abril, en las Palmas de Gran Canaria. Una vez en Pulpí, y recién llegadas de la isla, el alcalde, Juan Pedro García, y la edil de Deportes, María del Mar Sánchez, junto al resto de miembros del equipo de Gobierno, recibieron anoche en el consistorio a las campeonas para hacerles entrega de unas placas conmemorativas y dos libros de la Geoda de Pulpí como obsequios.



Las hermanas, han conseguido su primer título nacional después de quedarse a las puertas el año pasado, representando a Andalucía, y tras alzarse con el campeonato regional hace apenas un mes. Hoy, nos han traído este importante título, para Pulpí y Andalucía, y ahora serán las representantes españolas en los campeonatos de Europa y del mundo.



En la final del campeonato, las jóvenes se impusieron a la pareja formada por otra almeriense, Laura Jiménez, y la barcelonesa Claudia Casas, consiguiendo hacerse con la victoria. Con este título, son ya dos campeonatos nacionales de tenis playa los que ha cosechado el deporte pulpileño: el primero de ellos fue en 2017, en categoría Sub 18, con Andrea Morillas y la lorquina, de Almendricos, Sabrina López, ambas en ese momento del CD Beach Tennis Terreros.



Ana y María no han sido las únicas representantes que hemos tenido en la edición de este 2021, también, han participado Andrea Morillas en categoría absoluta, así como, el huercalense del CD Beach Tennis Terreros, Diego Alonso, y Esteban Ruiz, ambos en la categoría sub 18, que además han llegado a semifinales.



“Este nuevo logro deportivo es otro gran paso para nuestro deporte de base”, ha manifestado el entrenador del CD Beach Tennis Terreros, Ángel Alfonso Muñoz, quien también ha estado presente en la entrega del reconocimiento.



Desde el Ayuntamiento de Pulpí quieren felicitar a las campeonas y desearles mucha suerte en los próximos campeonatos.