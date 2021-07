Sucesos Ampliar Dos personas afectadas por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda abandonada en Huércal martes 27 de julio de 2021 , 11:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Dos personas, de las que no han trascendido más datos, resultaron anoche afectadas por inhalación de humo tras el incendio declarado en una vivienda abandonada localizada en el municipio almeriense de Huércal, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



El Teléfono 112 recibió a las 23.15 horas una llamada que alertaba de un incendio en una vivienda abandona que, según los alertantes, se trataba de un antiguo bar y que se localizada en la Cuesta de los Callejones. Indicaban que el fuego estaba en la primera planta y que había personas atrapadas en la planta baja.



Hasta el lugar de los hechos se desplazaron, avisados por el centro coordinador, efectivos de Bomberos de Almería, de la Policía Local y de la Guardia Civil, que solicitaron asistencia sanitaria medicalizada para varias personas que se encontraban ya fuera de la vivienda siniestrada.



Los servicios sanitarios de la Junta movilizaron a un equipo médico de Benahadux y otro del 061 que trasladaron a dos personas que resultaron afectadas por inhalación de humo a un centro sanitario, según confirmaron fuentes de la Policía Local. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

