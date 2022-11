Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Dotación de juegos para el parque canino de La Goleta, Vega de Acá y Cortijo Grande miércoles 23 de noviembre de 2022 , 15:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con una inversión de 47.000 euros y en respuesta a las peticiones vecinales, esta actuación se suma al nuevo equipamiento de áreas infantiles y de calistenia que se han dispuesto en esta zona y en esta corporación El Ayuntamiento de Almería construirá un nuevo parque canino que dará cobertura a las necesidades que los vecinos han planteado en este sentido para las zonas de La Goleta, Cortijo Grande y los nuevos desarrollos de la Vega de Acá. Será el octavo enclave dispuesto en la ciudad como parque o zona canina. Este nuevo espacio para perros quedará ubicado junto a la calle Bizet, una actuación que vendrá a completar la dotación de equipamientos que se ha realizado con anterioridad en esta zona, como ha sido la construcción de una zona de calistenia y juegos infantiles. La actuación, desarrollada a través del Área de Servicios Municipales y Pkaya, “prevé la adecuación de parte de un espacio libre existente en la calle Bizet, con una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados, que actualmente forma parte de una gran zona verde”, ha explicado la concejala responsable del Área, Sacramento Sánchez, anunciando la adjudicación de los trabajos, a la mercantil ‘Mezclas y Firmes Almerienses, S.L.’, “el pasado viernes en Junta de Gobierno Local”. La inversión total en la ejecución de los trabajos de adecuación de la parcela, completados con la dotación y equipamiento de juegos adecuados para que las mascotas hagan ejercicio y jueguen, será de 47.435,63. Las obras cuentan con un plazo de ejecución de un mes. Pendiente ahora de su inicio, los trabajos a realizar conllevan, previamente, el saneado,y limpieza de las zonas a tratar así como proceder a las demoliciones de las tierras para crear rampa de acceso y la necesaria zanja para el abastecimiento de agua potable que precisa la instalación en este parque de una fuente bebedero. De acuerdo al proyecto redactado por los técnicos municipales, las pavimentaciones del recinto serán las existentes (grama seca procedente del actual césped), en cuyo espacio se dispondrá la instalación de juegos caninos (slalom, tunel canino, juegos de cuerdas, pisadas y puente), con su certificado de calidad correspondiente, y mobiliario urbano (papeleras). Las obras concluirán con el vallado de la zona destinada a parque canino (verja metálica) y la señalización del espacio. Este nuevo recinto vendrá a sumarse a otros espacios similares repartidos por el término municipal y en otros barrios, caso del parque canino integrado en el Parque del Andarax; en Nueva Andalucía, entre las calles Gustavo Villapalos y Jorge Guillén (frente a Carrefour); en el barrio de Retamar-El Toyo; en Villablanca, próximo a las instalaciones del Hotel Elba; en la barriada de Costacabana y junto al Parque de Los Periodistas, junto al Paseo Marítimo y la zona canina creada en El Bobar. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

