Sucesos Ampliar Dreambeach cierra con 13 detenidos pese a no haber incidentes graves martes 19 de julio de 2022 , 14:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con motivo de la celebración del festival “Dreambeach 2022” desarrollado en la localidad almeriense de Villaricos, perteneciente al municipio de Cuevas del Almanzora (Almería), la Guardia Civil informa del desarrollo del dispositivo de seguridad diseñado con el fin de garantizar el normal desarrollo del evento. El dispositivo de seguridad para el festival se ha orientado hacia la prevención y control de situaciones que pudieran desencadenar en incidentes graves para la seguridad de las más de 100.000 personas que asisten. Con dicha orientación, se han desarrollado actuaciones en diferentes ámbitos: vigilancia del tráfico de vehículos y traslados de personas hacía los accesos del festival y zona de acampada, control del espacio aéreo, vigilancia de la zona costera y mar territorial así como coordinación con organismos con competencias en asuntos específicos como Inspección de Trabajo. A su vez, con el objetivo de una mayor sensibilización en cuanto al concepto de cultura de seguridad para las personas asistentes, organizadores del festival, responsables de establecimientos de la zona y vecinos, se ha intensificado tanto la información pública distribuida como la comunicación y proximidad mantenida con los distintos actores y grupos de interés implicados. Los canales de información habilitados tanto a través de la aplicación “Alertcops” como en diversos medios de comunicación social, han permitido que el público conocieran con rapidez consejos e información que les era de interés, enfocados en reducir las incidencias y agilizar los procedimientos policiales, para que pudieran disfrutar al máximo . El diseño definido así como la ejecución puesta en marcha ha posibilitado que el festival se haya desarrollado con plena normalidad y que el público asistente haya podido disfrutar del mismo con las mejores condiciones para su seguridad. Conscientes de que para obtener este resultado es necesario llevar a cabo labores que en ocasiones afectan a las personas, organización, establecimientos y otros actores, la Guardia Civil agradece la actitud y la colaboración por parte de asistentes, organización y otros actores afectados durante el festival, por la paciencia y consideración con el personal de la Guardia Civil que ha desarrollado la labor de protección y seguridad en todo el entorno afectado por el evento. Por parte de la Guardia Civil, y durante el desarrollo del festival, según se informó al inicio del mismo, se han dispuesto de distintas capacidades y unidades especializadas para el dispositivo de seguridad, el cual, se ha articulado en función de las necesidades e incidencias que se iban identificando. De manera general se ha prestado servicio tanto en funciones de seguridad ciudadana como de seguridad vial, con mayor grado de implicación de personal y recursos. El personal perteneciente a las Unidades Territoriales de la Guardia Civil de la Compañía de Vera, así como de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), Guías de perros detectores de droga, especialistas en desactivación de explosivos (GEDEX), de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Seprona, Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Servicio Marítimo Provincial y Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS), Equipo Pegaso (Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional, agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (G. R. S.), Servicio Aéreo de la Guardia Civil (S.A.E.R) y el apoyo técnico de unidades como el Grupo de Apoyo en Tecnologías de la Información (G.A.T.I.), entre otras unidades de la Comandancia de Almería. Dentro de las capacidades implementadas, los apoyos recibidos del Grupo de Acción Rápida, (G. A. R), que junto al Equipo Pegaso, se ha encargado, entre otras funciones, del sistema UAV - ANTI UAV para controlar posibles amenazas aéreas con drones y vigilancia a través de RPA. Incidencias más comunes Dentro los dispositivos establecidos, se han podido identificar a personas que portaban sustancias estupefacientes. Por dichas circunstancias la Guardia Civil ha propuesto para sanción 614 supuestas infracciones administrativas, de las cuales 583 son contra la salud pública, incautando diferentes cantidades de estupefacientes de diverso tipo, donde en todos los casos, los agentes confeccionaron las correspondientes documentos en el marco de la Ley 4/2015, de Seguridad Ciudadana, los cuales posteriormente son remitidas al Subdelegado del Gobierno de la provincia como autoridad competente para sancionar. Actuaciones más destacadas Durante el desempeño de su labor de seguridad durante el desarrollo del evento, la Guardia Civil procedió a la detención y puesta a disposición judicial de un total de 5 personas, como autores de diferentes delitos de tráfico de drogas, a los que se les intervinieron distintas cantidades de cocaína, hachís, marihuana, éxtasis, speed, metanfetamina y fármacos, dispuestos para su venta y distribución entre los asistentes al evento. Llama especialmente la atención la incautación de sustancias para anular la voluntad de las personas de forma consciente, hechos que están en fase de investigación para su pleno esclarecimiento. De igual modo se ha procedido a la detención de otras 7 personas por otros delitos, ascendiendo a 13 el número total de detenidos. En el módulo habilitado especialmente para recogida de denuncias se han recogido 21, la mayoría por extravíos y pequeños hurtos. Se han devuelto por parte de los agentes de gran cantidad de objetos trasladados por los asistentes de forma voluntaria al localizarlos, lo cual muestra la responsabilidad y valor de los asistentes a este tipo de eventos. También ha de incluirse en la responsabilidad a la hora de coger vehículos bajo influencias de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, circunstancias que ponen en riesgo la seguridad colectiva. Para su identificación, se han desarrollado controles preventivos de alcoholemia llevados a cabo en los accesos a los festivales, donde los agentes del Subsector de Tráfico de Almería han realizado un total de 3148 pruebas de alcoholemia y 63 de detección de estupefacientes, con el resultado de 115 positivos de alcoholemia y 44 positivos de estupefacientes. Una persona ha resultado detenida por alcoholemia. Dentro de la implicación de la Guardia Civil hacía el apoyo y asistencia a las personas, destacan la gran cantidad de auxilios y ayudas prestadas por la Guardia Civil durante el desarrollo del evento, a requerimiento de los participantes en los festivales, así como la gran cantidad de auxilios informativos realizados por los agentes, tanto directamente como por la Aplicación Alercops y otras vías de comunicación. Se ha tratado de dar una especial protección a personas que a la finalización del festival se encontrasen aisladas y afectadas por la ingesta de alcohol o sustancias tóxicas. Como conclusión general se destaca la ausencia de incidentes graves, dentro de la gran afluencia de público registrada, que la propia organización ha cifrado en 110000 personas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.