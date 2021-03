Educación propone que haya al menos docente en las actividades complementarias

jueves 11 de marzo de 2021 , 17:59h

Javier Imbroda destaca que “nuestro compromiso es establecer un sistema transparente de comunicación que favorezca la implicación de las familias en la educación de sus hijos”





El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha informado en el Parlamento de que su departamento está trabajando en una serie de medidas que permitirán a las familias tener más y mejor información sobre las actividades complementarias que se realizan en los centros educativos. Se trata, ha destacado Imbroda, de armonizar la formación integral del alumno con la libertad de los padres, y el refuerzo de la información con una defensa absoluta del profesorado, y siempre con un estricto cumplimiento de los principios legales.



Igualmente, Javier Imbroda ha vuelto a hacer hincapié en que no va a participar en un debate estéril, ni en una disputa semántica sino que es una cuestión de mejora en la organización y en la comunicación de las actividades complementarias, “que es el compromiso que hemos alcanzado con el grupo parlamentario VOX”.



En concreto, Javier Imbroda ha indicado que se va a estudiar la posibilidad de que en todas las actividades complementarias cuenten con la presencia de un docente en el aula y se está analizando las posibilidades normativas para establecer un procedimiento específico que permita organizar las actividades complementarias en los centros y justificar su vinculación al currículo.



Además, se esta trabajando en el impulso y la mejora de la comunicación a las familias para que puedan conocer con detalle, y con tiempo, todas las actividades con un procedimiento que sea suficientemente transparente, claro y accesible a todos. En este sentido, el consejero ha avanzado que en abril se pondrá en funcionamiento una nueva versión de PASEN, que contribuirá, entre otras cosas, a la mejora de la comunicación de las actividades complementarias.



Otra de las actuaciones que se esta analizando es garantizar que todas las actividades complementarias que se realicen estén vinculadas al curriculum y reforzar los mecanismos generales de control, supervisión, asesoramiento, y evaluación de las actividades complementarias.



Para ello, ha explicado Imbroda se parte de tres premisas “incuestionables” que marcan la actuación de la Consejería, que son la plena confianza en la profesionalidad y el buen hacer de los docentes, “de manera que no tenemos ninguna duda de su impecable trabajo en relación a las actividades complementarias”; avanzar en las medidas que permitan a las familias andaluzas educar a sus hijos en libertad, eligiendo, con conocimiento previo, el modelo y el proyecto educativo que quieren para sus hijos y, por último, el respeto y acatamiento del marco jurídico básico establecido.



Por lo tanto, ha asegurado el consejero, el principal objetivo en este asunto es buscar el equilibrio entre la satisfacción de las familias y la de los profesores y maestros, es decir facilitar a los padres y madres más y mejor información pero con el total respeto a la labor docente.



Para alcanzar este objetivo la Consejería de Educación y Deporte está trabajando en diferentes vías “porque estamos convencidos de que potenciar la participación de las familias permitirá que las actividades complementarias ganen en calidad”.



Así, el consejero ha subrayado que hay un margen de mejora en la organización y en la comunicación de las actividades complementarias y, por eso “nos hemos comprometido a establecer un sistema transparente de comunicación, que favorezca la implicación de las familias en la educación de sus hijos”. Para ello, ha informado Imbroda de que se va a garantizar la seguridad jurídica en los procedimientos relacionados con las actividades complementarias; incidir en la transparencia del proyecto educativo; intensificar la comunicación con las familias estableciendo mecanismos de publicidad e información para que puedan conocer estas actividades y reforzar la supervisión por parte de los servicios de inspección.



Asimismo, ha recordado que un centro tiene que tener su proyecto educativo y en él se recogen las actividades complementarias que van incluidas en las programaciones. Esas actividades las proponen los equipos de ciclo o los departamentos, y las tiene que aprobar el Claustro y el Consejo escolar. Eso significa que, hoy por hoy, las actividades pasan por tres filtros importantes: equipos de ciclo o departamentos, Claustro de profesores, y Consejo Escolar (en el que están representados los padres y y el Ampa).



Por otra parte, el consejero ha destacado la necesidad despolitizar la educación y no utilizarla como instrumento ideológico porque lo realmente importante es mejorar la formación del del alumnado y de los docentes. “Este debate maniqueo nos separa de las verdaderas dificultades del sistema educativo andaluz, y desde luego, no ayuda a la Educación en mayúscula a la que aspiramos en este Gobierno andaluz”.