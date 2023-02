Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ESPAÑA El 017 es promocionado en el Día de Internet Segura Abraham Benzaquén Por facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Carme Artigas apuesta por la ciberseguridad como motor de la transformación digital durante la inauguración del Día de Internet Segura 2023 El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, acogió la inauguración del Día de Internet Segura 2023, presidida por Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Artigas subrayó que la ciberseguridad es un compromiso de responsabilidad compartido por todos, incluyendo a los padres, tutores, educadores y profesionales que trabajan con los menores. Esta visión de la ciberseguridad es la que se promueve desde INCIBE, la secretaría y el Gobierno de España. Además, Artigas destacó la importancia de utilizar la tecnología para reducir las desigualdades y hacer que Internet sea un entorno seguro y amigable para todos. Esto implica impulsar una visión digital para España, integradora y sostenible, de modo que nadie quede excluido. El acto de inauguración del Día de Internet Segura 2023 contó con la presencia del director general de INCIBE, Félix Barrio, la secretaria general de INCIBE, Carla Redondo, el alcalde de León, José Antonio Diez, y el rector de la Universidad de León, Juan Francisco García. Durante su discurso, el alcalde de León destacó la necesidad de trabajar para conseguir la seguridad en la Red, un compromiso y un reto al que están empeñados desde León y desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Esta entidad se ha convertido en la referencia europea en la lucha contra la ciberdelincuencia y en la garantía de trabajo y acceso seguro a la Red. Carme Artigas se conectó en directo con los talleres en línea, organizados en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y del Profesorado (INTEF), para saludar a todos los participantes y subrayar la importancia de aumentar la cultura de la ciberseguridad en las escuelas. Además, entregó los premios del concurso '¿Qué es para ti el 017?', un concurso con el objetivo de dar a conocer al público el servicio nacional, gratuito y confidencial 'Tu Ayuda en Ciberseguridad' que la INCIBE ofrece a los usuarios de Internet y tecnología para ayudar a resolver los problemas de seguridad digital que puedan surgir en su día a día. Los centros educativos proclamados ganadores han sido: Categoría A (De 10 a 13 años): CEIP Romero Robledo, de Antequera (Málaga), por ‘El rap de la ciberseguridad’. CEIP Andrés García Soler, de Lorca (Murcia), por ‘017, tres números que cambiarán tu vida'. Colegio Divina Pastora, de Córdoba, por ‘Llaman a tu puerta’. Categoría B (de 14 a 16 años) Conservatorio Profesional de Danza, de Cáceres, por ‘¡Yo no hice eso!’. IES Almensilla, de Almensilla, de Sevilla, por ‘El viejo acosador’. IES Antonio Machado, de Soria, por ‘Machado pone voz, 017, solución’. Categoría C (a partir de 17 años) IES Legio VII, de León, por ‘¡Publicaron tu foto!’. IES Alfonso XI, de Alcalá la Real (Jaén), por ‘Proyecto ciberseguridad’. Colegio Ángel de la Guarda. ASPACE, de Oviedo (Asturias), por ‘Un clic para despertar’. Carme Artigas y Juan Francisco García, rector de la Universidad de León, firmaron un acuerdo de colaboración para promover la cultura de la ciberseguridad a través de CyberCamp-Unileón. Esta iniciativa permitirá la organización de diferentes eventos y actividades en España con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados por la Unión Europea (Next Generation). El rector destacó que esta fase inicial está vinculada al derecho a la ciberseguridad y se dirige a varios colectivos, como las personas de la Universidad de la Experiencia, estudiantes de bachiller, inmigrantes y otros colectivos minoritarios. Dichas actividades se extenderán hasta 2025, con nuevas propuestas en el marco de CyberCamp. Hasta el 10 de febrero, INCIBE ofrece un programa de actividades para fomentar el uso seguro y positivo de la tecnología, tanto para adultos como para niños. Para ello, se han organizado talleres interactivos online en colaboración con INTEF, juegos para todas las edades, un teatro de ciberseguridad, un punto de información de mediación parental y diferentes actividades para centros escolares, universidades o FP. Estas incluyen jornadas técnicas para promover el talento en ciberseguridad, un CTF (Capture The Flag) individual con distintos retos de criptografía, ingeniería inversa o explotación web, y seis talleres presenciales para adultos, en colaboración con la Universidad de León. Estas actividades pueden consultarse en la agenda de la web de INCIBE. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

