Sucesos El 11% de los accidentes con víctimas en Almería se producen en rotondas miércoles 01 de septiembre de 2021 , 11:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según Formaster, Asociación de Empresas de Formación en Seguridad Vial, el 80% de los conductores comete algún error al circular por una glorieta Las rotondas, glorietas o intersecciones giratorias son zonas de las vías donde más errores cometen los conductores al circular, muchas veces por desconocimiento de las normas y esto es sinónimo de accidente. En Almería, el 10,9% de los accidentes con víctimas sucede en una rotonda, un dato un punto por encima de la media nacional y que es muy preocupante para Formaster, Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Seguridad Vial, y que pone de manifiesto que los conductores desconocen las normas de circulación en una glorieta y cómo se deben posicionar de forma correcta para que así no se produzcan accidentes. En Almería, anualmente, se producen alrededor de 120 accidentes con víctimas en rotondas, con un total de más de 150 personas heridas, lo que supone el 9.35% del total de víctimas en accidente de tráfico en esta provincia. El accidente más común en estos cruces giratorios suele ser un impacto fronto-lateral y el 94,8% de los heridos en la provincia almeriense es de carácter leve y suele ser atendido en el lugar del accidente y no precisa hospitalización. A pesar de ello, el 7,3% de los heridos en una glorieta en Almería necesita de traslado a un centro hospitalario por las heridas acaecidas tras el accidente en una rotonda. Estos datos de accidentabilidad en rotondas en la provincia de Almería son alarmantes para Formaster y hay que bajarlos incidiendo, durante los cursos de formación vial, en las causas y los peligros que conllevan los accidentes en glorietas. Las rotondas con mayor siniestralidad en Almería se ubican en la N-340, entre los kilómetros 445 y 448, con el 10% de los accidentes en rotondas y más de 16 víctimas. En la A-1051, entre los kilómetros 0.3 y 6, con el 7% de los accidentes y con más de una docena de víctimas anuales, y en la rotonda de la AL-12, kilómetro 3,5, donde acaecen el 6,7% de accidentes con una decena de víctimas. Los errores más comunes en una glorieta Según la Asociación Formaster, el 80% de los conductores comete un error al circular por una rotonda. No ceder el paso al incorporarse a ella es, posiblemente, el fallo más común y la norma que la mayoría de los conductores incumplen. Pero al conducir por una intersección giratoria se cometen muchos imprudencias que en algunos casos pueden provocar accidentes y riesgos en la conducción. El 75% desconoce el uso que tiene cada uno de los carriles y el 68% de los conductores conduce por un carril inadecuado, perjudicando la fluidez del tráfico. A esto debe sumarse que cuando la intersección tiene dos carriles, el 65% de los vehículos no se posiciona en el carril adecuado. El 45% de los conductores usa el carril interior y sale de la glorieta desde este. Esta es una de las maniobras más peligrosas y la que conlleva más accidentes leves y pequeños alcances en una rotonda. Otra maniobra peligrosa y que la cometen el 15% de los conductores es la de circular recto en una rotonda cruzando carriles, una situación que acarrea la mayoría de los accidentes graves y que conlleva más fallecidos. Además, para Formaster esta imprudencia va unida a una alta e inadecuada velocidad de muchos conductores y que estos no realicen el correcto ceda el paso a los vehículos que están en circulando por la glorieta. Por otro lado, el 60% de los conductores usa el intermitente mal en una rotonda. Más de la mitad de los conductores no lo usan para indicar que van a salir de la misma y el 30% de ellos suelen poner el intermitente a la izquierda para avisar que siguen circulando por ella. Para Antonio Macedo, Presidente de Formaster, es “muy preocupante que los conductores no sepan posicionarse correctamente en una glorieta porque esos errores conllevan golpes y accidentes. Debemos preocuparnos e insistir en cómo conducir correctamente en intersecciones giratorias para bajar la siniestralidad en estas zonas”. 5 consejos de Formaster para un buen comportamiento en una glorieta Cuando un conductor se acerca a una rotonda hay que reducir la velocidad y recordar que la preferencia siempre la tienen los vehículos que están dentro de ella. La entrada a la glorieta debe realizarse siempre por el carril de la derecha. Nunca se debe realizar la salida de la glorieta desde el carril interior. Siempre debe situarse con antelación suficiente en el carril derecho o exterior para salir. El único intermitente obligatorio es el derecho para indicar la intención de salir de la glorieta. Si se circula por el carril derecho en una glorieta y se ve que un vehículo quiere incorporarse a ella no es obligatorio desplazarse al carril izquierdo aunque en la medida de lo posible se debe de facilitar la incorporación de otros vehículos. Y, sobre todo, saber que los vehículos pesados y autobuses necesitan más espacio para maniobrar y salir o entrar en estas intersecciones giratorias, por lo que no es recomendable entrar, salir o circular en paralelo con ellos. Desde Formaster se quiere recordar a todas las administraciones y agentes que trabajan por la Seguridad Vial que sería muy recomendable que los conductores realizaran algún tipo de curso de reciclaje y sensibilización, como por ejemplo a la renovación del carné, para la actualización de normas y la concienciación de los errores y peligros al volante y de esta forma mejorar las ratios de accidentabilidad. 