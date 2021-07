Capital El 14 de julio vuelven las Jornadas Gastronómicas viernes 09 de julio de 2021 , 15:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el Mercado Central, participarán Sara Suárez, jefa de cocina, y José Manuel Cabrera, ayudante de cocina, del Restaurante Jovellanos 16





Las Jornadas Gastronómicas, organizadas por el Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, en colaboración con la Diputación Provincial, continuarán el próximo miércoles, 14 de julio, para enseñar cómo recuperar recetas de siempre y cocinarlas con productos de ahora. Para tal fin se contará con la participación de Sara Suárez Navarro, jefa de cocina, y José Manuel Cabrera Dueñas, ayudante de cocina, ambos del Restaurante Jovellanos 16.



En la cocina del Área de Promoción de la Ciudad en el Mercado Central, elaborarán una emocional creación ‘El jardín de la alegría’, compuesto por alcachofas con foie y queso, y ‘Kebab de pringá’.



La actividad comenzará a las 10;30 horas, durará dos horas y la inscripción gratuita debe realizarse en la web siguiente: www.innovahosteleriayturismo.com/jornadas.



Son 14 las jornadas que se celebrarán durante el año 2021. Este será el tercer showcooking y se desarrollarán, dos veces al mes, para abordar cuestiones como la cocina para recuperar los productos de la agricultura almeriense, habrá jornadas específicas para profesionales de la hostelería, cocina para tratar las intolerancias más habituales, otras dedicadas a las asociaciones de personas con discapacidad, cocina basada en la dieta mediterránea, recetas festivas para los más pequeños, etc. Un programa amplio y para todos los gustos.

