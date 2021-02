#28F

El alcalde apela a la fortaleza de El Ejido para contribuir a la recuperación de Andalucía

domingo 28 de febrero de 2021 , 11:57h

Con motivo hoy, 28 de febrero, de la conmemoración del Día de Andalucía, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha querido recordar la importancia de este día, a pesar de que este año, debido a la pandemia, no se ha podido celebrar el tradicional acto institucional que cada año acoge el parque El Palmeral de Balerma.



El por ello que el primer edil ha destacado que “41 años después de alcanzar la autonomía y cambiar nuestra historia, estamos en otro momento crucial para volver a cambiarla y reescribirla, superando una complicada situación para poder avanzar hacia una nueva etapa en la que juntos sentemos unas bases sólidas que nos permitan progresar, fortalecer el trabajo en común y la cohesión social”.



De igual modo, el regidor ha señalado que “este Día de Andalucía rendimos homenaje a quienes no pudieron superar la enfermedad y a todas sus familias. Es algo que no vamos a olvidar nunca”. “La pandemia nos ha obligado a replantear nuestra forma de vida, de relacionarnos y hasta nuestras costumbres, esa forma de ser que nos ha hecho siempre especiales, amantes de compartir y de celebrar unidos. Y unidos afrontamos el reto de remontar las circunstancias que nos ha tocado vivir, reivindicando la fortaleza de El Ejido para contribuir a la recuperación de Andalucía, con un sector agroalimentario que ha sido el colchón de nuestra economía, un sector que no ha parado la actividad desde la llegada del coronavirus a nuestras vidas, ni en los peores momentos”, ha apostillado.



Además, el alcalde ha hecho alusión a otros aspectos como que “debemos seguir trabajando para que El Ejido y Andalucía ocupen el lugar que le corresponde, a la vanguardia de la innovación, el talento, la solidaridad, el crecimiento, la creación de empleo y la sostenibilidad. Y siempre sobre la base de la convivencia, el bienestar social y el respeto, principios que inspiran la Constitución Española y nuestro Estatuto de Autonomía”.



Por último, Góngora ha indicado que “el 28 de febrero nos recuerda que, con unión y determinación, el pueblo andaluz pudo cambiar el rumbo de su historia y que puede volver a hacerlo porque con responsabilidad, con esfuerzo y con esperanza, saldremos de esta crisis sanitaria y económica y lo haremos todos juntos”.