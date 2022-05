Capital El alcalde aplaude el “trabajo, tesón e ilusión” del movimiento vecinal sábado 21 de mayo de 2022 , 16:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha entregado un reconocimiento a las casi 50 asociaciones participantes en el Encuentro Vecinal 2022 y en especial a la Asociación La Palmera “que suma 50 años haciendo barrio” en Los Ángeles El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha aplaudido el “trabajo, tesón e ilusión” del movimiento vecinal que es, ha dicho, “moderno, activo y sensible, y ayuda a hacer de Almería una ciudad mejor”. Así lo ha apuntado el regidor en el marco de la celebración del Encuentro Vecinal 2022 que ha reunido este sábado en la Plaza Vieja a casi medio centenar de asociaciones de vecinos que han recibido un reconocimiento especial después de dos años en los que la pandemia no ha permitido celebrar este acto. Organizado por el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, de la que es responsable la concejala Paola Laynez, el encuentro se ha convertido en una fiesta en la que, desde las once de la mañana y hasta las cinco de la tarde, se han sucedido actuaciones musicales, baile, teatro y un buen número de exhibiciones del trabajo que las asociaciones realizan a lo largo del año. Acompañado de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo; por los concejales del Equipo de Gobierno y con la presencia de algunos portavoces de otros grupos políticos, el acalde ha entregado un reconocimiento a todas y cada una de las asociaciones vecinales participantes y uno especial a la Asociación La Palmera, que ha recogido su presidenta, Ana María García Colomera. “Reconocimiento especial por sus 50 años haciendo barrio en Los Ángeles”, ha subrayado Fernández-Pacheco, que ha pedido a los presentes un aplauso para quienes, durante medio siglo, “han dedicado mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo y pasión por su barrio”. Fiesta de buena vecindad La Plaza Vieja se ha convertido en el escenario de una fiesta, ejemplo de “buena vecindad y reflejo de la fusión de intereses que los colectivos vecinales representan para la ciudad”, ha hecho hincapié el alcalde, que ha recorrido todos los expositores, conocido el trabajo de las asociaciones y reconocido y agradecido su labor. Y es que, tal y como ha indicado, “la labor de las asociaciones vecinales es fundamental para que Almería funcione”. Por eso, “esta fiesta en la que comparten espacio y también experiencias y vivencias, no es más que un acto de agradecimiento con el que el Ayuntamiento quiere reconocer su ingente labor”, ha confirmado el alcalde. “Las asociaciones de vecinos son parte del engranaje fundamental de Almería, no están para alabar todo lo que hace el Equipo de Gobierno ni para criticar todo lo que hace el Equipo de Gobierno. Están para ayudar al Equipo de Gobierno y, por tanto, ayudar a Almería”. Además, como ha recordado en más de una ocasión el regidor, “el Ayuntamiento no debe caminar ni delante, ni detrás del movimiento vecinal, sino que tiene que caminar a su lado para escuchar, para comprender y, sobre todo, para aprender”. “Juntos, de la mano, para seguir haciendo de Almería la ciudad que deseamos, y en ese camino, en esos logros, el mérito es también, y por supuesto, de las asociaciones vecinales”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

