Capital El alcalde cumple con el compromiso de dotar a Castell del Rey de un centro vecinal sábado 06 de noviembre de 2021 , 15:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco agradece a los vecinos su constante colaboración con el Ayuntamiento y les anima a llenar de vida cultural y social este nuevo equipamiento del que ya pueden disfrutar en la barriada El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha entregado este sábado las llaves del nuevo centro vecinal de Castell del Rey a la junta directiva de la asociación vecinal en cumplimiento de un compromiso adoptado con ellos y que les permitirá organizar una más completa oferta cultural y social con la que llenar de vida la barriada. Acompañado por la concejal delegada del área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, y la de Urbanismo, Ana Martínez Labella, Fernández-Pacheco ha visitado con parte de la junta vecinal y varios vecinos, el que ya es el nuevo centro vecinal de Castell del Rey. Una edificación modular de 80 metros cuadrados ubicada junto a la zona deportiva y el área de juegos infantiles, entre las calles Reina Astrid y Príncipe Felipe, que ha supuesto una inversión de algo más de 90.000 euros y que ya acoge la sede de la asociación. Este centro vecinal fue un compromiso adoptado por el alcalde con la presidenta de la asociación, Mabel Pérez, y otros miembros de la junta, como Diego García. Y es que, esta barriada tiene una gran actividad vecinal que, en los meses de otoño e invierno se veía reducida por no poder acoger muchas de las propuestas que llegaban desde el área de Participación Ciudadana o de Cultura por falta de un espacio cerrado, ha recordado García, que ha agradecido la “buena disposición” del alcalde y del equipo de gobierno del Ayuntamiento para ir dando solución a las reivindicaciones de la barriada. Reivindicación histórica Reivindicaciones históricas, como la de una sede vecinal, ha apuntado la presidenta de la Asociación de Vecinos de Castell del Rey, que ha recibido las llaves del nuevo equipamiento dotacional y que, “muy contenta”, ha firmado la entrega del espacio para el uso de los vecinos. Una cesión que “va a cambiar totalmente la vida de la asociación, va a permitir más actividades”, ha dicho entre los aplausos de los vecinos que han querido entrar en la que ya es su sede. Son casi 400 los almerienses que tienen fijada su residencia en Castell del Rey, Una cifra que aumenta en la época de verano, aseguran desde la asociación, que ya tiene previstas algunas actividades que habían relegado hasta el momento de contar con el centro vecinal. Entre ellas, una exposición de fotografías y reuniones, charlas y talleres de yoga y otros que, a día de hoy, se realizan en la vivienda particular de un vecino que la cede a la asociación para estos fines. El centro vecinal de Castell del Rey es uno más de los equipamientos con los que el Ayuntamiento está completando los barrios. Otros son el edificio del tercer sector en La Goleta o el edificio de Protección Civil que, como tercer centro de la mujer, abrirá sus puertas en Los Molinos. Todos ellos, ha dicho el alcalde, encaminados a dar respuesta a las necesidades de los vecinos, colectivos sociales, asociaciones vecinales y otras. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

