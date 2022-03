Capital El alcalde dcie a los nutricionistas que “Almería es, además de la huerta de Europa, su laboratorio y su farmacia” viernes 11 de marzo de 2022 , 18:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha inaugurado en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata de El Toyo el XII Congreso andaluz de Nutrición Clínica “Almería ya no es sólo la huerta de Europa, es, además, su laboratorio y su farmacia”, ha asegurado el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, en la inauguración del XII Congreso de la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética que desde este jueves y hasta el sábado 12 reúne en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata de El Toyo a 250 profesionales. Expertos en nutrición y salud procedentes de toda Andalucía y buena parte de España, que abordarán desde Almería los últimos avances relacionados entre nutrición y enfermedad, nutrición, calidad de vida y salud. Acompañado por el delegado territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, el director gerente del Hospital Torrecárdenas, Manuel Vida, el presidente de la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética, Pedro Pablo García, y el presidente del comité organizador del congreso, Francisco José Moreno, el regidor ha dado la bienvenida a la ciudad a quienes han llegado a Almería para participar en este encuentro profesional y que, además de acercarse a las últimas novedades en esta especialidad médica, van a tener a oportunidad de disfrutar de una ciudad que les recibe “con los brazos abiertos” y pone a su disposición “su clima, su patrimonio cultural y artístico, su costa y su mar y, de una manera especial, su gastronomía”. El alcalde ha felicitado a los organizadores por el “acierto de escoger Almería como sede para el congreso, dado que es “difícil”, ha señalado, “encontrar en toda España un lugar en el que la nutrición saludable sea un concepto tan arraigado como en Almería”. “Las empresas agrícolas almerienses exportan salud a 500 millones de europeos que tienen a diario verduras y frutas no sólo sabrosas, sino también saludables, contribuyendo de un modo muy importante a algo que vosotros estudiáis y recomendáis, que es una dieta equilibrada y sana”, ha dicho. Ciudad de congresos La organización de un congreso de estas características viene a confirmar, por otra parte, cierta vuelta a la normalidad después de dos años de pandemia, ha subrayado Fernández-Pacheco, que ha puesto en valor la “extraordinaria capacidad de la ciudad como sede de congresos y reuniones profesionales de alto nivel”. Por su parte, el delegado territorial de Salud ha puesto en valor el concepto de “una sola salud” que refleja la percepción de la sanidad en global. De la Cruz Belmonte ha felicitado además a todos los sanitarios que, durante la pandemia y de forma multidisciplinar, han conseguido mejorar la sanidad andaluza y almeriense. El director gerente de Torrecárdenas ha animado, por su parte, a los profesionales a aprovechar estos días de congreso para ahondar en una especialidad que está relacionada con todas las especialidades médicas, ha señalado Manuel Vida José Moreno Baró, por último, ha dejado constancia de la “importancia que tiene la nutrición en la salud pública y en el ámbito hospitalario”. “La nutrición ha avanzado mucho y el congreso vendrá a contemplar todos esos avances relacionados con la enfermedad o el estilo de vida de las personas”, ha concluido el responsable del comité organizador. El congreso contará con un total de 10 mesas informativas con perfiles muy reconocidos en el ámbito de la nutrición y la alimentación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

