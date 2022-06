El alcalde de Dalías abandona el Ayuntamiento

viernes 10 de junio de 2022 , 13:39h

Presenta un escrito renunciado al cargo y al acta de concejal

El alcalde de Dalías, el socialista Francisco Giménez, presentó en la noche del jueves de modo telemático en el Registro del Ayuntamiento, su renuncia al cargo y al acta de concejal, y lo hace justo antes del pleno que se celebrará esta noche a petición del Partido Popular ante la situación en la que había ido quedando la Corporación.

Según ha podido conocer Noticias de Almería, el rumor estaba en Dalías desde primera hora, pero no era la primera vez que el alcalde escribía su renuncia pero al final no la hacía efectiva, por lo que hasta que no ha aparecido con el sello correspondiente era difícil saber si podía ser cierto o no.

Con este abandono, se dará la circunstancia de que el grupo socialista habrá perdido casi la totalidad de concejales que lo formaban inicialmente, ya hace poco quien se fue era el número dos, Salvador Páez, pero también lo han hecho María Teresa Heredia y Cristina Gómez.

En estas circunstancias podría producirse un cambio en el Gobierno municipal mediante una moción de censura, ya que los cuatro concejales del PP que encabeza Francisco Lirola, podrían contar con el apoyo del edil de Ciudadanos, y bastaría con que ningún otro concejal se opusiera.