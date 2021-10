El alcalde de Huércal tranquilo ante el juicio por el ‘caso Burger King’

sábado 30 de octubre de 2021 , 17:58h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Ismael Torres se muestra “plenamente convencido” de su inocencia







El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha recibido con satisfacción la noticia de la próxima celebración del juicio por el ‘caso Burger King’, que espera quede resuelto ese día, 18 de noviembre, de forma definitiva y ponga así fin a un contencioso de más de tres años por la denuncia presentada por la portavoz socialista del Ayuntamiento, Ángeles Castillo, y sobre la cual el regidor huercalense está “plenamente convencido” de su inocencia.



Ismael Torres ya se mostró igualmente satisfecho en octubre de 2020 ante la decisión de la Fiscalía de abrir el juicio oral que esclarecerá los hechos. En la denuncia, Castillo acusaba a Torres de inaugurar el establecimiento sin licencia de apertura ni de ocupación, además de añadir que la obra no estaba terminada.



El alcalde de Huércal de Almería tiene muy claro que esta acusación que le atribuye la portavoz socialista no se sustenta, ya que el local contaba con toda la documentación necesaria para poder comenzar su actividad y con todos los informes que se realizan en el Ayuntamiento favorables.



Torres recuerda que a la empresa le faltaba conectar la red de saneamiento a la carretera, permiso solicitado en 2016 a Carreteras y recibido en abril de 2018. Mientras tanto, tal y como contempla la normativa urbanística del municipio, estuvo utilizando un sistema compatible, siendo esta normativa aplicada en el 100% de estos casos en todos los negocios que se encuentran en esa situación de impás mientras reciben los permisos.



El alcalde de Huércal de Almería está convencido de su inocencia e insiste en que “este caso fue articulado con informaciones falsas y malintencionadas” para dañar su honor y credibilidad, “en una operación de acoso y derribo por parte del PSOE de Huércal de Almería, que comenzó con una moción de censura”, intentando “asfixiarle” y hacerle “desistir a base de denuncias falsas”.



Ismael Torres ya fue eximido en marzo de 2020 de otro contencioso, el ‘caso Facturas’, tras el sobreseimiento de este. Entonces, la Fiscalía no encontró indicios de comisión de delito de prevaricación, lo cual desmontaba las acusaciones de la portavoz socialista.