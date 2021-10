Capital El alcalde destaca en el Congreso de Transporte Urbano que “la movilidad es clave” para el futuro viernes 01 de octubre de 2021 , 16:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco ha dado la bienvenida a los más de 300 técnicos y especialistas de toda España que estos días se dan cita en el Palacio de Congresos y Exposiciones de El Toyo



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha inaugurado este viernes el XXVII Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metropolitano, organizado por la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC), en la ciudad. Una cita que congrega estos días en el Palacio de Congresos y Exposiciones de El Toyo a más de 300 técniso y especialistas.



Para Fernández-Pacheco, “no hay mejor lugar en el mundo para celebrar este Congreso que Almería”, no solo por la ubicación, sino porque “El Toyo es el resultado de una planificación estratégica urbana construida para los Juegos Mediterráneos y que tiene en el transporte público una de sus señas de identidad”, ya que, tal y como ha explicado, “se puede vivir en un entorno privilegiado y desplazarse a trabajar al centro de la ciudad fácil, económico y rápido gracias al transporte público”.



Asimismo, ha destacado la importancia de la temática de este congreso que acoge Almería. “La movilidad es clave para el futuro desarrollo de las ciudades, ya que ser capaces de orquestar servicios de transporte público, que conecten a los diferentes barrios, que igualen a las ciudades y a los ciudadanos, vivan donde vivan, es, sin duda, un reto fundamental”, ha señalado, al tiempo que se ha mostrado orgulloso de que esta cita en Almería sirva para “hallar respuestas a la gran pregunta que todo nos hacemos que es cómo va a ser el transporte público del futuro”.



Por último, el alcalde de Almería ha aprovechado su intervención para invitar a todos los congresistas a disfrutar de Almería. “Entre conferencia y conferencia, os animo a disrutar de esta ciudad que es luminosa, abierta, mediterránea, hospitalaria, en la que se come fantásticamente bien, que tiene un patrimonio envidiables y que, además, tiene una red de transporte público que merece la pena conocer”.



Por su parte, el presidente de ATUC, Miguel Ruiz, ha agradecido la “increíble” acogida de la ciudad y de todo el Equipo de Gobierno a este Congreso sobre transporte urbano, “un sector que mueve 50.000 empleos directos y otros 50.000 indirectos”. Además, Ruiz se ha mostrado orgulloso del éxito del Congreso en Almería, “con récord de participación histórico”. “Después de todo lo ocurrido era absolutamente necesario volver a reunirnos y mandar un mensaje de optimismo: este es un sector imparable y lo que hacemos es algo básico que necesitan las ciudades”, ha remarcado.



En esta misma línea, el consejero delegado de ALSA, Francisco Iglesias, se ha mostrado orgulloso del trabajo que los operadores han realizado para asegurar la movilidad de la ciudadanía, “más si cabe durante la época más dura de la pandemia”. Durante su intervención, además de señalar algunos de los retos del transporte urbano como la financiación o el respeto medioambiental, Iglesias ha adelantado que Almería ha sido una de las cinco ciudades elegidas para implantar una de sus últimas novedades, presentada esta misma semana: ‘Mobility as a Service’, una app móviles que permite agregar todos los servicios de movilidad de una ciudad, conocer en tiempo real la información de los servicios y su estado, próximas paradas, conexiones intermodales, etc., facilitando a los viajeros planificar su ruta en función de sus preferencias y teniendo en cuenta su ubicación, para indicarle la combinación más adecuada.



Tras la inauguración del Congreso, han dado comienzo las mesas redondas y ponencias a cargo de representantes de varios operadores de transporte público de España. Entre ellos Álvaro Fernández, gerente de Autobuses Urbanos de Valladolid; María José Ajuriaguerra, gerente de Transportes Urbanos de Vitoria; o Pere Calvet, director general de Ferroc. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.