El alcalde entrega el Escudo de Oro al periodista radiofónico Juanjo del Arco

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha entregado el Escudo de Oro de la ciudad al periodista Juan José Rodríguez del Arco, conocido como Juanjo del Arco, que es “historia, presente y memoria viva de la radio en Almería”. En un acto celebrado en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial y restringido en tiempo y aforo por las medidas sanitarias frente al COVID, el periodista radiofónico ha agradecido un reconocimiento que “ni había imaginado” y que ha querido compartir con su mujer y sus hijos, sus compañeros de Onda Cero y con sus padres, ya fallecidos.



El acta de entrega del Escudo de Oro subraya el gesto “como un reconocimiento a la trascendencia y significado de su labor en el mundo de la radio, dando ejemplo de entrega y compromiso con la ciudad”. Un compromiso que Del Arco ha hablado en términos de defensa de Almería, no sólo desde su trabajo sino a lo largo de toda su vida. Se ha alegrado de sus avances y ha llorado cuando su ciudad no los ha tenido, ha relatado, al tiempo que ha mantenido que el suyo va a ser un reconocimiento en el que pueden verse representados “todos aquellos que trabajan en la defensa de Almería”.



Juanjo del Arco, de 59 años, ha sido durante décadas la voz de Onda Cero en Almería y hasta hace apenas unos meses, cuando se jubiló, ha sabido ofrecer desde las ondas “una naturalidad capaz de transmitir afecto, confianza y credibilidad”, ha dicho el alcalde, que ha recordado “la calidad y la calidez de su trabajo, su perfil humano y su incansable y admirable creatividad”. El regidor ha querido con sus palabras, agradecer a este periodista “tantas y tantas horas de radio hechas desde Almería y para Almería, en las que ha reconocido virtudes, denunciado carencias y ha hecho de la radio de Almería un medio de comunicación y conciencia”.



“Radio amable”

Del Arco ha personificado el valor de la radio como herramienta de lo cercano, ha señalado Fernández-Pacheco, que entiende que “ahora más que nunca se necesitan muchos Juanjos del Arco frente a los micrófonos de la actualidad”. “Vamos a echar de menos la radio amable” de Juanjo del Arco que ha sido, ha asegurado el alcalde, “un ejemplo de trabajo, entrega y compromiso con Almería”, valores que siempre han sido necesarios pero que hoy “son imprescindibles”, ha subrayado.



Acompañado por miembros de la corporación, amigos, compañeros periodistas y familia, del Arco ha recibido las felicitaciones de todos en la entrega de un Escudo de Oro que ha querido ser una “expresión muy querida, muy entrañable y muy merecida” para este periodista. No en vano, ha asegurado que el de hoy en el Salón de Plenos ha sido un “momento brutalmente emocionante”.

Una trayectoria de más de 40 años

La primera aparición en radio del almeriense Juanjo del Arco se produce en 1978, por lo que, hasta su jubilación, estábamos ante el periodista radiofónico en activo más longevo de nuestra ciudad. Sus primeros pasos en Radio Juventud y, posteriormente en Cadena Rato, los dio como presentador musical dirigiendo programas de gran éxito, cuando nacían las cadenas que basaban su formato exclusivamente en música, a comienzos de los años 80.



La recién estrenada democracia representó una verdadera revolución que seducía a generaciones enteras de seguidores. Allí estaba Del Arco proclamando un cortejo que mantendría hasta el 31 de diciembre de 2020.



En 1985 da el salto a la radio convencional como editor de magazine e informativos. En 1990 asiste como protagonista de escena al nacimiento de Onda Cero.



Su voz, templada y musical, ha sido vehículo de todas las informaciones acaecidas en nuestra ciudad en los últimos 40 años. Desde los Juegos Mediterráneos a la toma de posesión de los cinco alcaldes que gobernaron la ciudad durante este periodo. La inauguración de la Rambla, la construcción de la circunvalación, la ampliación del aeropuerto, la transformación de la ciudad, las epidemias, los éxitos de los nuestros, las decepciones…

