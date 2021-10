Capital El alcalde participa en el ‘Día de la Banderita’ de Cruz Roja jueves 21 de octubre de 2021 , 18:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha aplaudido la iniciativa de la ONG que, por primera vez en este día, no han sacado las huchas, sino que han celebrado una “gran fiesta de la solidaridad” en el centro de Almería



Un año más, el Ayuntamiento de Almería ha estado al lado de Cruz Roja en la “gran fiesta de la solidaridad” que organizan en el ‘Día de la Banderita’. Así la ha calificado el alcalde Ramón Fernández-Pacheco, que se ha mostrado “encantado” de participar en esta actividad que en esta edición ha tenido una particularidad y es que, por primera vez, no han sacado las populares huchas, sino que se ha centrado en dar las gracias a la sociedad almeriense por su colaboración durante la pandemia.



“Creo que nadie puede cuestionar el papel fundamental que las ONGs han tenido durante la pandemia y, desde luego, Cruz Roja ha sido un referente”, ha destacado el primer edil, que ha agradecido la colaboración de la entidad con el Ayuntamiento durante todo este tiempo. “El Ayuntamiento de Almería siempre ha tenido en Cruz Roja un aliado. Lo ha venido siendo en el pasado, lo es hoy en día y estoy seguro de que lo seguirá siendo en el futuro”, ha declarado, al tiempo que ha transmitido su agradecimiento “al personal , a los profesionales, al voluntariado, que tan importante es, y a toda esa gente que contribuye a seguir financiando sus proyectos para ayudar a aquellos que más lo necesitan”.



El presidente de Cruz Roja en Almería, Antonio Alastrué, por su parte, ha invitado a todas la sociedad almeriense a participar en este “día histórico”, acercándose a las mesas informativas que han instalado en Puerta Purchena y el Paseo de Almería para mostrar todos los proyectos sociales y humanitarios que Cruz Roja lleva a cabo con las personas vulnerables. Así mismo, ha agradecido “a todas las personas que están confiando en nosotros para poder luchar entre todos contra la pandemia y estar cerca de las personas en situación de extrema vulnerabilidad”.





Respaldo total



Esta fiesta de la solidaridad organizada por Cruz Roja ha contado con el apoyo de todas las administraciones y la sociedad almeriense, que se ha volcado con esta entidad que cuenta con más de 3.000 voluntarios y más de 12.200 empresas y personas socias.



La vicepresidenta de la Diputación, Ángeles Martínez, ha querido agradecer la labor de Cruz Roja en la provincia. "Hoy es un día para reconocer el trabajo que realizan los más de 3.000 voluntarios, no solo ayudando a todas las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, sino apoyándolos en la formación y búsqueda de empleo. Si algo han puesto de manifiesto, es la solidaridad que desprenden los almerienses con la gente que más lo necesita".



De igual forma, la delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, ha querido “agradecer en nombre del Gobierno andaluz la labor de Cruz Roja y de forma muy especial el trabajo desarrollado a todos los más de 3.000 voluntarios y 12.000 socios. Sánchez ha asegurado que “queremos reconocer en esta jornada tan significativa para esta entidad, su papel durante el año y medio de pandemia que ha supuesto una gran ayuda para para los colectivos de personas desfavorecidas”.





Jornada festiva

La mesa presidencial está colocada en Puerta Purchena y las mesas informativas de los distintos proyectos están repartidas a lo largo del Paseo de Almería, hasta la confluencia con la calle Navarro Rodrigo. Cada uno de estos puntos está apadrinado por empresas que han querido aportar su granito de arena solidario en este día tan importante. Así los padrinos en esta Banderita 2021 son: Grupo Dimoba, Residencia Universitaria Almería Civitas, Sassan Formación, Global Colectividades, Crupo Control, La Voz de Almería, Cadena Ser, Clínica Jaime García Pérez, Centro Comercial Torrecárdenas, Reproducción Asistida José Luis Casillo, Almería Fiv y Hospital Vithas.



Un performance anima la jornada y la Cadena Ser realiza, desde las 12,30 horas su magazine en directo, capitaneado por el periodista Alfredo Casas, desde el punto central en Puerta Purchena. Además, el guitarrista Guillermo Fernández de forma altruista pondrá la nota musical a este día festivo.



A pesar de las novedades, el personal de la Organización siegue colocando las tradicionales pegatinas o "banderitas" en las solapas de quienes se acerquen a esta "fiesta de la Solidaridad".

