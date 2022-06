Capital El alcalde recibe al nuevo comisario principal de Policía en Almería jueves 09 de junio de 2022 , 19:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha dado la bienvenida al nuevo responsable de la institución en la provincia, que releva al comisario Rafael Madrona, que se incorpora a su nuevo destino en La Habana El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha recibido en Alcaldía al nuevo máximo responsable de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Almería, Gumersindo Vila Martínez, que releva al actual responsable de la institución en la provincia, el comisario Rafael Madrona, que se incorpora a su nuevo destino en La Habana. Fernández-Pacheco, acompañado de la primera teniente de alcalde, María Vázquez, ha aprovechado la visita para dar la bienvenida de forma oficial al nuevo comisario jefe provincial, al que ha deseado los mayores éxitos durante su etapa en Almería “porque ello redundará en beneficio de todos los almerienses”. Además, ha destacado la fluida relación existente entre Policía Local y Nacional y ambos han deseado que se mantenga así, dado “que una buena coordinación entre ambos Cuerpos es clave para preservar la seguridad en la ciudad”. Gumersindo Vila Martínez (El Ferrol, 1961) procede de la Comisaría Local de Alcalá de Henares (Madrid), donde fue destinado el 18 de abril de 2018 procedente de la Comisaria General de Información de Madrid, aunque antes estuvo destinado en Alzira (Valencia) y anteriormente en Galicia -su comunidad de origen-. Cuenta con una amplia trayectoria profesional reconocida con la cruz blanca policial, de la Guardia Civil y de Isabel la Católica. Ingresó en el CNP en 1985. En el año 2000 fue Comisario y en el año 2019 fue ascendido a Comisario Principal. La mayor parte de su carrera profesional ha estado destinado en Madrid, ocupando cargos en la Subdirección General Operativa, en la División de Personal, y en las Comisarías Generales de Información y Seguridad Ciudadana. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

