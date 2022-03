Capital El alcalde reconoce a los Bomberos con una felicitación individual martes 08 de marzo de 2022 , 16:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha participado en los actos del patrón, San Juan de Dios, y ha destacado que su actitud “va más allá de lo que marca el normal cumplimiento del deber” El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, en nombre del Ayuntamiento de Almería, ha reconocido a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos, a título individual, con la entrega de una felicitación oficial que acredita su “valía y permanente disposición de servicio” a todos los almerienses. “Una actitud que va más allá de lo que marca el normal cumplimiento del deber y que todos los ciudadanos han podido comprobar y sentir especialmente durante los dos últimos años de pandemia”. Así lo ha señalado el regidor durante el acto institucional de celebración del día del patrón de los bomberos, San Juan de Dios. Acompañado por la concejala delegada del Área de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, la primera teniente de alcalde, María Vázquez, los concejales Juan José Alonso, Ana Martínez Labella y Juan José Segura, además de por el diputado provincial Manuel Guzmán, y otros miembros de la Corporación, autoridades civiles y militares, el alcalde ha presidido el principal acto de la jornada en la que ha reconocido públicamente el trabajo y el compromiso de este colectivo profesional y en el que ha aprovechado para expresar, en nombre de todos los almerienses y el suyo propio, “el afecto y orgullo” que siente por ellos. Fernández-Pacheco ha recordado cómo el Cuerpo de Bomberos forma, junto a otros servicios de emergencia y auxilio, la “primera línea de respuesta del Ayuntamiento frente a las situaciones difíciles”. Y, en los últimos años, con la pandemia, los episodios de danas e inuncaciones, han permitido volver a comprobar, ha subrayado, que “Almería está protegida con profesionales” como ellos. Reconocimiento individual En esta ocasión, además de la felicitación habitual, el alcalde ha encargado el reconocimiento individual a cada uno de los miembros por un trabajo en el que han dado más de lo que profesionalmente se podía requerir: “más capacidad, más preparación y total disponibilidad”. Valores, ha añadido el regidor, que respaldan el sentir de los almerienses que tienen en los bomberos uno de los colectivos profesionales “más respetados y queridos”. “Habéis ayudado a combatir los efectos del virus, las dificultades climáticas y siempre en primera línea para proporcionar seguridad y apoyo constante a todos los almerienses”, ha dicho Fernández-Pacheco durante su intervención, en la que ha querido poner en valor el compromiso del cuerpo con la sociedad amlerienses “desde el respeto y la humanidad”. Reconocimientos El alcalde ha aprovechado el día del patrón para mostrar su agradecimiento y sus mejores deseos a Manuel Hernández Nieto, que, con su jubilación, pone fin este año a una carrera profesional en el cuerpo y al jubilado más antiguo, Gabriel Hernández Bretones. Otros reconocimientos han recaído en la hasta hace poco responsable del Servicio de Protocolo del Ayuntamiento de Almería, Dolores Núñez Romero, la Asociación Cultural y Deportiva Bomberos de Almería, y la Tintorería y Lavandería Las Américas. Por otra parte, ha mostrado el alcalde su compromiso por seguir trabajando no sólo para aumentar la plantilla, que en los próximos meses se verá reforzada por nueve bomberos que están en proceso de selección, sino para continuar mejorando instalaciones, equipamientos y material. En este marco, ha anunciado la adquisición de una autobomba nodriza rural pesada que se suma a las últimas mejoras en cuanto a equipos de protección individual. El jefe del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Almería, Francisco Bretones, ha aprovechado el acto para hacer balance de los últimos dos años (no se hace acto institucional por San Juan de Dios desde el 8 de marzo de 2020). Un balance en el que ha destacado, entre otras cosas, las 2.400 intervenciones realizadas, los 1.359 incendios sofocados y el incremento de requerimientos que se ha observado en lo que tiene que ver con la apertura de viviendas a personas que viven solas. Bretones ha reiterado, además, el compromiso del Cuerpo con la sociedad almeriense y ha anunciado que este año retomarán el plan de prevención en centros escolares, además de consolidar la Carrera del Fuego que este año ha vivido su primera edición y pretende, también, “acercar el servicio a los ciudadanos”, ha dicho. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

