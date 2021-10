Capital El alcalde se despide de los presidentes de Puerta de Europa y Gran Sol domingo 17 de octubre de 2021 , 19:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco les ha trasladado su “enorme gratitud” por ser durante tanto tiempo “los ojos y las manos del Ayuntamiento en el barrio” con el objetivo de seguir mejorándolo cada día



El alcalde de Almería ha visitado la Casa del Jardinero, en el Parque Nicolás Salmerón, para despedirse de “dos grandes personas”, Antonio Gutiérrez y Carlos Casares, presidentes durante 18 y 22 años de la Asociación de Vecinos Puerta de Europa y la Asociación de Mayores Gran Sol, que hoy dejan voluntariamente el cargo.



Acompañado de dos de los tenientes alcaldes del Equipo de Gobierno, María Vázquez y Carlos Sánchez, Fernández-Pacheco ha querido reunirse con ellos y con la nueva Junta Directiva para trasladarles personalmente su “enorme gratitud” por su colaboración durante tanto tiempo y “por ser los ojos y las manos del Ayuntamiento en el barrio” con el objetivo de hacer una Almería mejor.



Asimismo, los hasta ahora presidentes de ambas asociaciones han agradecido “el trato” del Ayuntamiento durante todos estos años “siempre al frente de nuestras demandas, de la mejora del barrio, del Parque y, en resumen, de la calidad de vida de los ciudadanos”. Asimismo, han resaltado “el orgullo” que sienten por haber representado al barrio en las dos últimas décadas. “Nos hemos ganado un merecido descanso, aunque seguiremos aquí ayudando a la nueva junta directiva”, han señalado.

Nueva Junta Directiva

El alcalde de Almería ha aprovechado para dar la bienvenida a la nueva Junta Directiva de las asociaciones, lideradas por Elodia Martínez, nueva presidenta de Puerta de Europa; y Ángel Fernández, nuevo presidente de Gran Sol, a los que les ha deseado “lo mejor” y trasladado la colaboración del Ayuntamiento, “donde siempre encontrarán una mano tendida”.



El encuentro también ha servido para escuchar las primeras reclamaciones de esta nueva directiva, de las que ha tomado buena nota el alcalde para atenderlas cuanto antes, ya que “entre las prioridades de este Equipo de Gobierno está el hacer de todos y cada uno de los barrios de Almería lugares más amables para vivir”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.