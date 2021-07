Capital El alcalde solicita una reunión urgente a la ministra de Transportes ante la paralización del AVE miércoles 28 de julio de 2021 , 16:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco remite una carta a Raquel Sánchez pidiendo un encuentro en el que el Gobierno precise el alcance del parón, sus consecuencias y la previsión para reanudar una obra “prioritaria”



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha solicitado una reunión urgente a la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ante la paralización de las obras del AVE en el tramo Níjar-Río Andarax de Almería. El primer edil ha remitido este mismo miércoles una nueva carta al Ministerio responsable de las líneas ferroviarias, la primera a esta nueva ministra, para poder reunirse cuanto antes y que el Gobierno de España precise el alcance de este nuevo parón, sus consecuencias y las previsiones del Ejecutivo y de Adif para reanudar una obra que es “prioritaria” y “esencial” para la ciudad y la provincia de Almería.



Recuerda Fernández-Pacheco a la ministra que han sido ya muchas las cartas enviadas a los responsables de la llegada del AVE a la ciudad, “todas infructuosas hasta la fecha”, y pone de relieve la gran cantidad de proyectos compartidos entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Almería, entre los que destaca muy especialmente “la esperada y necesaria llegada del AVE a Almería capital.



La desconexión ferroviaria de Almería con el resto de España no sólo es “un agravio social mantenido durante décadas”, sino que también supone un “grave e injusto factor limitante para la pujante industria agrícola de la provincia, así como para la singular oferta turística y la potente industria de extracción de piedra natural, insiste el alcalde”, que ha destacado “el impacto negativo” que ha tenido la noticia de la última paralización del tramo del AVE entre la sociedad almeriense.





Una noticia de la que se hace eco toda la prensa almeriense, apunta Fernández-Pacheco, el mismo día en el que, "por fin y después de más de 31 meses, vuelven los trenes a la estación intermodal de Almería". Esta es "una buena noticia", reconoce el alcalde, "que se ha visto empañada por un parón que compromete los plazos ofrecidos por el anterior ministro de Fomento, José Luis Ábalos", que demoraba hasta 2026 la llegada de AVE. La nueva situación hace temer otro retraso que vendrá tristemente a confirmar un nuevo incumplimiento de las promesas del Gobierno de Pedro Sánchez con Almería y los almerienses, ha lamentado Fernández-Pacheco.



Las obras del tramo Níjar-Río Andarax fueron adjudicadas por Adif en marzo de 2019 por algo más de 106 millones de euros a la empresa 'Contratas y Ventas (Covensa), con una baja respecto al precio de licitación de en torno al 27%. Ahora se ha conocido que las máquinas de la empresa han dejado de trabajar y el Ayuntamiento de Almería reclama no sólo ser informado, como socio que es de la Sociedad Almería Alta Velocidad, junto con el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, sino una vuelta inmediata a la actividad.



Este parón de las obras del AVE puede empeorar si se confirma una situación similar en el tramo Pulpí-Vera, adjudicado por más de 146 millones de euros a la UTE 'Acciona Construcción y Ferrovial Agroman', con una baja respecto al precio de licitación de alrededor de un 49%.



Queda el alcalde a la espera de una reunión con la nueva ministra de Transportes para concretar, no sólo la continuidad de las obras, sino también poder perfilar otros asuntos de interés para la ciudad como son la propia integración del ferrocarril en la trama urbana de la capital, la nueva estación intermodal y la cesión de la antigua estación de ferrocarril una vez esté completada su rehabilitación.







